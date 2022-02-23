الحبتور أول المتأهلين إلى قبل نهائي كأس دبي الذهبية للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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بات فريق الحبتور أول المتأهلين لنصف نهائي كأس دبي الذهبية للبولو بعد تحقيقه الفوز الثالث على التوالي بعد تخطي فريق زيدان في مباراة متكافئة حسمها الهدف الذهبي لصالح الحبتور بنتيجة 10 مقابل تسعة أهداف لزيدان بعد أن تعادلا في الوقت الأصلي (5 أشواط) بنتيجة 9 - 9.

وتعد المباراة الأكثر إثارة وندية في البطولة حتى الآن فقد استمتع الجمهور الكبير الذي تابع المباراة.

وعقب المباراة أشاد محمد الحبتور بأداء فريق زيدان، وقال إن المباراة جاءت متكافئة وفوزنا لا يقلل من قوة فريق زيدان، وليس معنى إننا فزنا فنحن الأفضل فقد وقف التوفيق والحظ في النهاية إلى جانبنا.

وقال الحبتور إن فريقه ارتكب أخطاء عدة في الشوط الثالث استثمرها فريق زيدان وفي فترة الراحة اتفقنا على أن نلعب الكرات الطويلة لننقل اللعب في نصف ملعب زيدان ونجحنا في ذلك.

وفي المباراة الثانية كشر فريق غنتوت عن أنيابه ونجح في تحقيق أول فوز له على حساب فريق بنجاش دودسون وبنتيجة 12 مقابل 5 أهداف.

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