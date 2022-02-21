علي الجهوري يظفر بلقب ختام «دبي الدولية لقفز الحواجز»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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حسم فارسنا علي خلفان الجهوري على صهوة جواده «هيرمس دو ماريبوسا»، لقب ختام بطولة نادي دبي للبولو والفروسية الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين (2022).

والتي جرت فعاليات منافساتها على ميدانه الرملي، خلال الفترة (17 ـ 20) فبراير الحالي، بالتعاون مع اتحاد الفروسية، وإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، ورعاية لونجين، راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وشركة ماجستيك.

والتي بلغت مكانة مرموقة، واستقطبت عدداً كبيراً من الفرسان والفارسات يفوق الـ(200) فارس من (28) دولة حول العالم، في ختام برنامج البطولات الدولية لقفز الحواجز، وبلغ عددها (10) بطولات دولية من جميع فئات التصنيف، وانطلقت خلال الموسم الحالي (2021 - 2022) على ميدان نادي الباهية للفروسية في أبوظبي، مطلع ديسمبر 2021.

اختتمت البطولة بمنافسة تجميع النقاط، وهو ما درجت عليه البطولة في دوراتها السابقة، وصمم مسارها بـ(10) حواجز بلغ ارتفاعها (130) سم، والحاجز (الجوكر) بلغ (150) سم، ومجموع النقاط (65) نقطة، وتنافس على جائزتها البالغ مجموعها (20) ألف درهم 49 فارساً وفارسة، نجح منهم 11 فارساً في تجميع كامل النقاط، وبعد صراع قوي وتحدٍ بين المتنافسين، توّج بكأس لقب الختام الفارس علي خلفان الجهوري (المشارك رقم 24) مع جواده «هيرمس دو ماريبوسا»، وحسم مهمة تجميع النقاط في زمن سريع بلغ (47.96) ثانية.

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