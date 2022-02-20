أحمد بن حرمش: سعداء بالثنائية

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا - خالد المهيري

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أشاد المدرب أحمد بن حرمش بالثنائية التي حققها في الأمسية، إذ ظفر «اورسا مينور» لحمدان بن حرمش بلقب الشوط الرابع لمسافة 1900 متر، فيما اقتنص «ووديتون» لعبدالله مناحي لقب الشوط الخامس لمسافة 2200 متر على المضمار الرملي.

وأكد المدرب أحمد بن حرمش أن الوجهة المقبلة للبطلين سوف تحددها الحالة الصحية وتصنيف لجنة خبراء التكافؤ وبعدها نقرر السباق التالي لهما في ما تبقى من سباقات الموسم.

بوبات سيمار: «بوسفورس» تناسبه الأرضية العشبية

عبر المدرب بوبات سيمار عن سعادته بتحقيق ثنائية في السباق عبر «بوسفورس» لـ«اسطبلات الراشد» والذي حقق الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، و«رويال ميوز» لـ«ديفا للسباق» بطل الشوط الثالث الرئيس لمسافة 1600 متر.

وعن «بوسفورس» قال بوبات سيمار إن الأرضية العشبية ناسبت البطل، مؤكداً في الوقت ذاته أن البطل سوف يقدم أداء متميزاً إذا ما شارك على مسافة الميل، وأن البطل سيواصل مشاركته على الأرضية العشبية على مضمار «ميدان» العالمي هذا الموسم.

مصبح المهيري: «المظهر» حقق التوقعات

أشاد المدرب مصبح المهيري بالأداء الذي قدمه «المظهر» لتوفيق سعيد علي الذي اقتنص لقب الشوط السادس لمسافة 2000 متر، مؤكداً أن الأرضية والمسافة ناسبتا البطل الذي ظهر بمستواه المعهود.

وأضاف إنه سينتظر قرار لجنة خبراء التكافؤ ليحدد بعدها الوجهة المقبلة للبطل والتي ستكون على المسافة والأرضية ذاتهما.

وقال مصبح المهيري إن البطل تطور مستواه مقارنة بمشاركاته الماضية متمنياً أن يواصل هذا التميز في السباقات القادمة.

إروين شاربي: الخيارات مفتوحة أمام «السلط»

أشاد المدرب إروين شاربي بالفوز القوي الذي حققه «السلط» لـ«شادويل» بطل الشوط السابع والختامي لمسافة 1400 متر.

وأكد إروين شاربي أن «السلط» ينحدر من نسل طيب فوالده «مخضرم» وأمه «استدامة»، مضيفاً إن الخيارات مفتوحة للبطل وهي إما المشاركة مرة أخرى على مضمار «ميدان» العالمي وإما مضمار أبوظبي على الأرضية العشبية.

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