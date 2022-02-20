«رويال ميوز» يتألق في السباق الـ 12 المحلي لـ«نادي دبي لسباق الخيل»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا - خالد المهيري

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ظفر «رويال ميوز» لـ«ديفا للسباق» بلقب الشوط الثالث الرئيس لمسافة 1600 متر في السباق الـ 12 المحلي لـ«نادي دبي لسباق الخيل» على مضمار «ميدان» العالمي برعاية «عزيزي».

وحقق «السلط» لـ«شادويل» بلقب الشوط السابع والختامي لمسافة 1400 متر، فيما نال «آر بي سيكوندتونون» لـ«بايرلي للسباقات» لقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر.

وشهدت الأمسية تألق المدربين أحمد بن حرمش وبوبات سيمار والفارس دين أونيل، إذ حققوا ثنائية خلال السباق.

الشوط الأول

اقتنص «آر بي سيكوندتونون» لـ«بايرلي للسباقات» لقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة على المضمار الرملي لمسافة 2000 متر برعاية «بارك أفنيو من عزيزي» البالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم بقيادة الفارس عبد العزيز البلوشي وإشراف المدرب هلال العلوي مسجلاً زمناً قدره 2.18.83 دقيقة، وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «شامخ» لـ«ياس للسباقات» بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب جان كلود بيكو.

وحل ثالثاً «صلب» لـ«الخيالة السلطانية العمانية» بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي.

الشوط الثاني

ظفر «بوسفورس» لـ«إسطبلات الراشد» بلقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي برعاية «الفرجان من عزيزي» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.11.40 دقيقة وبفارق رأس عن «ليك كوزواي» لجون والتر مورايس بقيادة الفارس تاغ اوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وجاء في المركز الثالث «تركي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد.

الشوط الثالث

حقق «رويال ميوز» لـ«ديفا للسباق» لقب الشوط الثالث الرئيس لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي برعاية «مينا من عزيزي» البالغ قيمة جوائزه 105 آلاف درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.37.39 دقيقة وبفارق 3 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «سلتيك برينس» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب راشد بورسلي.

وحل ثالثاً «ديزرت بيس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الرابع

ظفر «اورسا مينور» لحمدان بن حرمش بلقب الشوط الرابع لمسافة 1900 متر على المضمار العشبي برعاية «عليا من عزيزي» البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و 500 درهم بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش مسجلاً زمناً قدره 1.55.07 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «كينغ أوف آرمز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وجاء في المركز الثالث «زيرو تو ايه هندرد» لملاكه آفني كابور وشارنش كابور ونيراف كابور بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الخامس

اقتنص «ووديتون» لعبد الله مناحي لقب الشوط الخامس لمسافة 2200 متر على المضمار الرملي برعاية «ريفييرا بيتش فرونت من عزيزي» البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش مسجلاً زمناً قدره 2.21.08 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «عنيزة» لخليفة سيف راشد المقعودي بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثاً «مقدام» لمصعب مأمون سليمان المكي بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط السادس

حقق «المظهر» لتوفيق سعيد علي لقب الشوط السادس لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي برعاية «ريفييرا من عزيزي» البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 2.00.76 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «فيرست وينتر» لسلطان علي بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وجاء في المركز الثالث «كاسلبار» لفهد محمد العريني بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب هلال العلوي.

الشوط السابع

ظفر «السلط» لـ«شادويل» بلقب الشوط السابع والختامي لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي برعاية «كريك فيوز من عزيزي» البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب إروين شاربي مسجلاً زمناً قدره 1.22.83 دقيقة وبفارق رأس عن «تأمل» لـ«شادويل» بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب إروين شاربي.

وحل ثالثاً «ماجيكال لاند» لـ«اسطبلات بلو للسباقات» و«نادي جلف للسباق» بقيادة الفارس رونالد ودورث وإشراف المدرب مايك دي كوك.

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