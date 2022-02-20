أحمد الشحي بطل كأس محمد بن منصور للقدرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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توج الفارس أحمد صالح الشحي، بلقب سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة لمسافة 100 كلم، الذي أقيم بقرية الإمارات العالمية بالوثبة الأحد بمشاركة 127 فارساً وفارسة، تنافسوا بقوة على الوصول لمنصات التتويج.

ونجح الشحي الذي فاز أخيراً بأبرز ألقاب الموسم «كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة» في مواصلة التألق وبلوغ منصات التتويج على صهوة «كاتش مي هيبولايت» العائدة إلى إسطبلات الكمدة، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 3:24:40 ساعات بعد أداء رائع محافظاً على المركز الثاني خلال المراحل الثلاث الأولى، منتزعاً الصدارة في المرحلة الرابعة والأخيرة.

وجاء ثانياً إبراهيم علي سبيل عيد على صهوة «راس سيدوكتور»، العائد إلى إسطبلات الحزم في زمن قدره 3:25:00 ساعات، وحل في المركز الثالث عبد الله علي خلفان الجهوري على صهوة «ال سي امبور» العائد إلى إسطبلات إنجاز قاطعاً مراحل السباق في 3:26:93 ساعات.

وعقب اعتماد النتيجة رسمياً توج مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، وعبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، وخلف سالم ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة الفائزين.

وهنأ مسلم العامري الفائزين بالمراكز الأولى، وقال إن السباق كان متميزاً في جميع مراحله وشهد التزاماً كبيراً باللوائح، وأداءً قوياً عكس رغبة الفرسان والفارسات في الوصول إلى منصات التتويج، وأضاف: المستوى العام للسباق أكد الاهتمام الكبير الذي يوليه الملاك للخيول والعمل الجيد الذي يقوم به المدربون، مع الحضور المتميز للفرسان، وكلها أسباب تؤكد التطور المستمر الذي تمضي عليه رياضة الفروسية في الدولة.

وقال مسلم العامري إنه يأمل مع اقتراب موسم السباقات بقرية الوثبة من النهاية أن تكون هنالك منافسات أكثر قوة في بقية تحديات الموسم، مثمناً في الوقت ذاته العمل الذي تقوم به اللجنة المنظمة في تجهيز وتحضير القرية للسباقات.

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