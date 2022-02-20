سلطان الجنيبي يتوج بـ«كأس دبي الدولية لقفز الحواجز»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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توّج فارسنا سلطان محمد الجنيبي، بشعار خيّالة شرطة أبوظبي، وعلى صهوة الفرس «غيبسي»، بكأس بطولة نادي دبي للبولو والفروسية الدولية لقفز الحواجز، من فئة النجمتين، وأهدى أفضل فوز يحققه في الموسم الحالي إلى شرطة أبوظبي. وجاء فوز الجنيبي في منافسة الجائزة الكبرى برعاية لونجين، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها على حواجز بلغ ارتفاعها (145) سم، وشهد منافسة الجائزة الكبرى، وتوّج الفائزين، سلطان محمد خليفة اليحيائي، نائب رئيس المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وحسام زميت، رئيس لجنة القفز باتحاد الفروسية، وفرهانغ صادقي، مدير البطولة.

تنافس على كأس وجائزة البطولة 33 فارساً وفارسة، وصعد إلى جولة التمايز 7 فرسان، أكملوا الجولة الرئيسة دون خطأ، و5 منهم واصلوا الأداء النظيف دون خطأ في جولة التمايز، وبفارق التوقيت توّج فارسنا سلطان الجنيبي (المشارك رقم 2) في جولة التمايز، وأكمل الجولة في زمن بلغ (39.72) ثانية، ونال كأس المركز الثاني فارسنا موفي عويضة الكربي (المشارك رقم 3)، نتيجة إكماله جولة التمايز في زمن بلغ (40.07) ثانية بصحبة الفرس «بالوسنتا»، وتوّج بكأس المركز الثالث فارس أوزبكستان عبد الرحمن عبد الله المشارك الأول في جولة التمايز، وأكملها مع الجواد «كونلوبا» في زمن بلغ (40.38) ثانية.

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