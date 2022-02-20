86 خيلاً تتنافس على 470 ألف درهم في مضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تشتعل المنافسة بين 86 خيلاً على جوائز مالية بقيمة 470 ألف درهم، في الحفل الحادي عشر الذي ينظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي مساء اليوم، والذي يتألف من 6 أشواط تجمع نخبة الخيول التي تسعى لبلوغ منصات التتويج وتحقيق إنجازات جديدة.

وستكون بداية الحفل عند الخامسة مساءً، عبر الشوط الأول من سباق «الفلاح» المخصص للمبتدئة لمسافة 1200 متر بمشاركة 15 خيلاً منها «مرافق الخالدية»، «أيه أف جنجل»، «جموح أن أف»، وفي الشوط الثاني يقام سباق «كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة» لمسافة 1400 متر، بمشاركة 16 خيلاً تتنافس على جوائز مالية قيمتها 70 ألف درهم، أبرزها «آر بي سوبر»، «جولد سيلفر»، «السهوج».

ويشهد الشوط الثالث من سباق «الظفرة» المخصص للمبتدئة مصنف، لمسافة الميل، تحدي حصة كاملة من الخيول لتحقيق الفوز بقيادة «سلتيك هارون»، «دستور»، «ويل باور»، ويذهب الشوط الرابع إلى أقوى السباقات على لقب «الخليج العربي» تكافؤ توليد الإمارات بمشاركة 16 خيلاً، أبرزها «أيه أف العريق»، «وكيل ورسان»، «ثابت الريف».

ويقام سباق «المفرق» لمسافة 1600 متر في الشوط الخامس بمشاركة 16 خيلاً وجوائز مالية 80 ألف درهم، ومن أقوى الخيول التي تسعى لبلوغ منصات التتويج «أيه اف مجالس»، «أوس»، «شجاع مسقط».

ويختتم الحفل بسباق «السمحة» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2400 متر، وهي المسافة الأطول في أشواط الحفل وسيكون التحدي حاضراً بين 7 خيول فقط أبرزها «مونداين»، «مدرب»، «سلستيال سفير» وغيرها من الخيول القوية.

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