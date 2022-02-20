ثنائية لخيول خالد النابودة في عاشر سباقات العين

المصدر: العين - طلحة عبد الله

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تألقت خيول خالد خليفة النابودة، بإشراف ارنست أورتيل، وحققت الثنائية في السباق العاشر للمضمار العيناوي، والذي أقيم أول من أمس بحضور محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وفيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية.

وبدأ الجواد «ايه اف مخرج»، بقيادة تاغ أوشيه، الثنائية بفوزه بلقب عود التوبة لملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط الأول، والذي انطلق لمسافة 1800 متر- هانديكاب- وذلك بعد منافسة محتدمة استمرت حتى اللحظات الأخيرة قبل أن يحسمها الجواد الرمادي لصالحه بفارق ثلاثة أرباع الطول، عن ملاحقه المباشر، وبزمن قدره 02:06:10 دقيقة، وجاء دور «ايه اف حكومة» ليكمل الثنائية في الشوط السابع والختامي والذي خصص للخيول المبتدئة، ليتوج بلقب مزيد لمسافة 1400 متر، قطعها في زمن قدره 01:38:22 دقيقة، بفارق 0.75 طول عن صاحب المركز الثاني، وهذا هو الفوز الثالث للفارس تاج أوشيه بالأمسية.

وتوج المهر «ياس أكس منصور» لمحمد عبد الحميد طه، وإشراف خليفة النيادي، وقيادة سيف البلوشي، داربي العين في الشوط الثاني والرئيس بالأمسية لمسافة 1800 متر- هيبة- ولم يجد المهر المغادر لفئة المبتدئة صعوبة في اكتساح منافسيه بفارق 8 أطوال، قاطعاً المسافة في زمن قدره 02:08:03 دقيقة.

اكتساح

واكتسح المهر «مشتاه البحر» للإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال العلوي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، منافسيه بفارق 7.5 أطوال، ليتوج بلقب الهيلي في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، للخيول المبتدئة، وركض المهر الفائز بقوة منذ البداية متجاوزاً المنافسين بجدارة قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 01:50:96 دقيقة.

وانتزعت الفرس «جود» لسعود علي الظاهري، وإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة أنطونيو فريزو، لقب الجاهلي في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر بسباق المهرات والفرسات، وجاء فوز المهرة الشقراء بفارق رقبة عن صاحبة المركز الثاني، وبزمن قدره 01:52:60 دقيقة.

وظفر الجواد «عاصف» لمحمد راشد السعدي، وإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة تاج أوشيه، بلقب الصاروج في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، ونجح الجواد الفائز في تخطي منافسيه في اللفة الأخيرة ليصل أولاً إلى خط النهاية بفارق 2.25 طول عن أقرب ملاحقيه وبزمن قدره 01:49:71 دقيقة.

وفاز الجواد «ايه اف الصنعاء» لراشد سعيد المزروعي، وإشراف حمزة الحميدة، وقيادة ساندرو بايفا، بلقب المسعودي في الشوط السادس للخيول المبتدئة توليد الإمارات لمسافة 1400 متر، وقطع الجواد الرمادي مسافة السباق في زمن قدره 01:40:00 دقيقة، متفوقاً بفارق 4 أطوال عن أقرب ملاحقيه.

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