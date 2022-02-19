سعيد بن سرور: «وايلد بليس» تخلد للراحة وتتجه إلى السباقات البريطانية

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، خالد المهيري

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أشاد المدرب العالمي سعيد بن سرور بالإنجاز الذي حققته المهرة «وايلد بليس» لجودلفين التي حققت لقب الشوط الثاني «جائزة الوصل».

وقال سعيد بن سرور: «كانت «وايلد بليس» ضعيفة للغاية العام الماضي، ولم نستعجل تجهيزها، وتحسن مستواها بمرور الوقت، ولكن حتى الآن لو وقفت قريباً منها، لا تلاحظ تغييراً».

وأضاف: «تتمتع المهرة بسرعة عالية، والمسافة ناسبتها، وسوف تستفيد أكثر من هذه المشاركة، ليست هناك سباقات أخرى مناسبة لها في دبي، وسوف نعيدها إلى نيوماركت ببريطانيا، وستحصل على استراحة على أن تعود للسباقات في بريطانيا في أبريل أو مايو المقبل».

شارلي آبلبي: «مانوبو» إلى «كأس دبي الذهبي»

أشاد مدرب جودلفين شارلي آبلبي بالنتائج التي حققها الإسطبل الأزرق الملكي خلال الأمسية السادسة لكرنفال كأس دبي العالمي مع اقتراب موعد أمسية «السبت السوبر» وكأس دبي العالمي الشهر المقبل، والتي أعطتنا مؤشرات قوية حول استعدادات خيول الإسطبل للسباقات المقبلة.

وعن «مانوبو» بطل الشوط الخامس الرئيس «بطولة جائزة ند الشبا» قال شارلي آبلبي: «بالتأكيد نشعر بارتياح من أداء «مانوبو»، وعاد وليام من السباق ليقول إن الجواد لديه القدرة للمنافسة على المستوى الأعلى على مسافة الميل ونصف الميل أو ميلين، وبالتالي فإن خياراته مفتوحة».

وأضاف: «من المرجح أن ننظر باتجاه مشاركته في كأس دبي الذهبي خلال أمسية كأس دبي العالمي، حيث لدينا «يبير» متجه إلى «دبي شيماء كلاسيك»، وإذا لم نكن مرتاحين تماماً من تحضيرات «يبير» في ظل اقتراب المواعيد، وظل «مانوبو» يتدرب بشكل جيد كما هو الآن، فربما يأخذ فرصته في «دبي شيماء كلاسيك»».

تحدٍ جديد

كما تحدث شارلي آبلبي عن «لازولي» بطل الشوط الرابع «بطولة بلو بوينت للسرعة» قائلاً: «جواد مثالي لخيول السرعة ويمتاز بتقديم كل ما عنده، وكلما يتقدمون في العمر، يصبحون أكثر قوة وسرعة، ويظهر هذه الخصائص بشكل واضح للغاية، وكنا واثقين من الفوز قبيل السباق، ولكن في أي سباق بمثل هذا المستوى، هناك دائماً أحداث مربكة، وعلى الرغم من أنه كان مرشحاً بقوة، ما زال هناك خمسة أو ستة خيول يلزمك منحها الكثير من التقدير».

وأضاف: «اعتقد أن «لازولي» يقدم أفضل أداء له على مسافة خمسة فيرلونغ، ومسافة خمسة فيرلونغ على مضمار تصاعدي ستكون ضمن نطاق قدراته تماماً، فكرنا في إرساله إلى نيوماركت لسباق «بلاس هاوس ستيكس»، ولكن عقب هذا الفوز الكبير، سوف نمنحه وقتاً أطول ونتجه مباشرة إلى رويال اسكوت لسباق «كينغز ستاند ستيكس»».

كما تحدث عن «فاليانت برينس» قائلاً: «سعدت كثيراً بأداء «فاليانت برنس»، الوتيرة كانت قوية في المقدمة وهذا كان من صالحنا، ولكنه فعل كل شيء بشكل احترافي للغاية، وانتقل في الركض بشكل جيد وتخطى منافسيه بشكل جيد أيضاً».

وأضاف: «هو جواد ذو نسب جيد وبالطبع يمكن أن يكون جواداً مميزاً، وصعد عبر صفوف سباقات الهانديكاب بشكل سريع للغاية، وسننظر الآن في العودة إلى المملكة المتحدة ليشارك في بعض السباقات المصنفة».

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