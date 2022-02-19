رباعية لجودلفين في الأمسية السادسة لـ «كرنفال كأس دبي العالمي»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا - خالد المهيري

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واصلت خيول جودلفين تألقها في سادس أمسيات كرنفال كأس دبي العالمي، التي أقيمت أمس على مضمار «ميدان» برعاية «دي بي وورلد»، إذ حقق الإسطبل الأزرق رباعية مثيرة عبر «وايلد بليس» بطلة الشوط الثاني «جائزة الوصل»، «لازولي» بطل الشوط الرابع «بطولة بلو بوينت للسرعة»، «مانوبو» بطل الشوط الخامس الرئيس «بطولة جائزة ند الشبا»، و«فاليانت برينس» بطل الشوط السادس والختامي.

واقتنصت «شهامة» لـ «كيه اتش كيه للسباقات» لقب الشوط الثالث «بطولة الأوكس الإماراتي»، فيما نال «إمبريال إمبير» لـ «إسطبلات الراشد» لقب الشوط الأول.

وشهدت الأمسية تألق المدرب شارلي آبلبي والفارس وليام بيوك اللذين حققا ثلاثية خلال السباق.

الشوط الأول

ظفر «إمبريال إمبير» لـ «إسطبلات الراشد» بلقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي برعاية «ميناء الحمرية» البالغ قيمة جوائزه 75 ألف دولار بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.24.13 دقيقة وبفارق 5 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «بيهافيورال بايس» لمالكه مروان عبد الرحمن محمد شريف البيضائي بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل ثالثاً «بوزيتيفيتي» لـ «اسطبلات سي تي آر – كالفرت» وعمر الدباح بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب دووج أونيل.

الشوط الثاني

اقتنصت «وايلد بليس» لجودلفين لقب الشوط الثاني «جائزة الوصل» لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي برعاية «مرفأ ديرة» البالغ قيمة جوائزه 60 آلف دولار بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور مسجلاً زمناً قدره 1.10.21 دقيقة وبفارق رأس عن «سايلنت سبيتش» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وجاء في المركز الثالث «هوم سيتي» لجودلفين بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

الشوط الثالث

حققت «شهامة» لـ «كيه اتش كيه للسباقات» لقب الشوط الثالث «بطولة الأوكس الإماراتي» لمسافة 1900 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي برعاية «المنطقة الحرة لجيل علي – جافزا» البالغ قيمة جوائزه 150 ألف دولار بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس مسجلة زمنا قدره 2.02.25 دقيقة وبفارق طولين عن «ارابيان جازلس» لمالكته فترياني هاي بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحلت ثالثاً «منوه» لأحمد بن طوق المري بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط الرابع

ظفر «لازولي» لجودلفين بلقب الشوط الرابع «بطولة بلو بوينت للسرعة» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية» على المضمار العشبي برعاية «ميناء جبل علي» البالغ قيمة جوائزه 180 ألف دولار بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 56.95 ثانية وبفارق طول ونصف الطول عن «اكلام إكسبريس» لـ «أم بي أس ريسينج» و«أم بي سبينس» بقيادة روان سكوت وإشراف المدرب نايجل تينكلر.

وجاء في المركز الثالث «بارسيفال» بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب ويل كلاركن.

الشوط الخامس

اقتنص «مانوبو» لجودلفين لقب الشوط الخامس الرئيس «بطولة جائزة ند الشبا» لمسافة 2810 أمتار «الفئة الثالثة» على المضمار العشبي برعاية «موانئ دبي العالمية الإمارات» البالغ قيمة جوائزه 200 ألف دولار بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 2.53.78 دقيقة محطماً الرقم القياسي السابق للسباق (2.54.47 دقيقة – المنقذ) وبفارق 5 أطوال ونصف الطول عن «إيست آسيا» لسيد حشيش بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب آيان وليامز.

وحل ثالثاً «جلوبال هيت» لجودلفين بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

الشوط السادس

حقق «فاليانت برينس» لجودلفين لقب الشوط السادس والختامي لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي برعاية «ميناء راشد» البالغ قيمة جوائزه 80 ألف دولار بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.34.47 دقيقة وبفارق 3 أطوال ونصف الطول عن «دبي ميراج» لجودلفين بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وجاء في المركز الثالث «بليس هيم» لتوني بيركينس وشركائه بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك.

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