7 أشواط مثيرة في أمسية «نادي دبي لسباق الخيل» غداً

المصدر: دبي - خالد المهيري

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تعود السباقات المحلية لـ «نادي دبي لسباق الخيل» غداً إلى مضمار «ميدان» العالمي، والذي يتضمن 7 أشواط مثيرة، برعاية «عزيزي للتطوير العقاري» ومشاركة نخبة من الخيول القوية.

ورحب اللواء خبير محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، بدعم عزيزي قائلاً: (نتطلع إلى الترحيب بأصدقائنا في «عزيزي» مرة أخرى إلى مضمار ميدان يوم الأحد لما سوف يكون لقاء حافل بسباقات محلية تنافسية ومثيرة).

وأضاف: ( المطور العقاري دائماً سعى لتقديم التميز باستمرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ويسعدنا انضمامهم إلينا مرة أخرى لقضاء فترة ظهيرة مثيرة من السباقات).

ومن جانبه، قال مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير: (يسعدنا أن نرعى مرة أخرى حدثًا مثيرًا لسباقات الخيل في «ميدان»، نحن فخورون جدًا بهذه الأحداث وإنه لمن دواعي فخرنا أن نرى الإمارات العربية المتحدة تواصل العمل كمضيف مثالي لمثل هذه الفعاليات الضخمة التي تجمع الناس معًا للاحتفال برياضة متجذرة بعمق في ثقافة الأمة وتراثها، سنواصل رعاية الأحداث البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الدولة الرائدة عالميًا في مجالات الأعمال والسياحة).

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول لمسافة 2000 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة على المضمار الرملي برعاية «بارك أفنيو من عزيزي» البالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم مشاركة 11 خيلاً أبرزها «شامخ» لـ «ياس للسباقات»، «قصائد» و «أون كيو» لـ «اسطبلات العجبان»، «نو آند نو الموري» لخالد خليفة النابودة، «صلب» لـ «الخيالة السلطانية العمانية».

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي برعاية «الفرجان من عزيزي» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و 500 درهم، 16 خيلاً أبرزها «لاين أوف صن شاين» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «تركي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «بن محرر» للشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة وفوزي ناس، «ليك كوزواي» لجون والتر مورايس.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي برعاية «مينا من عزيزي» البالغ قيمة جوائزه 105 آلاف درهم مشاركة 7 خيول أبرزها «ديزرت بيس» لجودلفين، «مقرب» لـ «شادويل»، «مناسك» لـ «إسطبلات الراشد»، «رويال ميوز» لـ «ديفا للسباق».

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع لمسافة 1900 متر على المضمار العشبي برعاية «عليا من عزيزي» البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و 500 درهم، 10 خيول أبرزها «كينغ أوف آرمز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «آكت أوف ويسدوم» لـ «نقابة إيه إيه»، «فيرديرون» لناصر عسكر، «جريلي» لـ «الاسطبلات الوطنية».

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس لمسافة 2200 متر على المضمار الرملي برعاية «ريفييرا بيتش فرونت من عزيزي» البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم مشاركة 11 خيلاً أبرزها «اتريبيوشن» و «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «دلالات» لـ «شادويل»، «نوكا كوليون» لـ «اسطبلات الراشد»، «ملفت» لـ «الغاندي للسباقات».

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي برعاية «ريفييرا من عزيزي» البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، 13 خيلاً أبرزها «إيكو بوينت» لجودلفين، «جبر» لـ «شادويل»، «أجيال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «كاسلبار» لفهد محمد العريني.

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع والختامي لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي برعاية «كريك فيوز من عزيزي» البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم مشاركة 16 خيلاً أبرزها «مناهير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «تأمل» و«السلط» و«المرعب» و«بواسل» لـ «شادويل»، «تواصل» و«بيروت» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

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