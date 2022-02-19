كاتالينا تتوج بلقب سباق فاطمة بنت منصور للقدرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

توجت الفارسة كاتالينا لورنس، بلقب سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للقدرة - سيدات لمسافة 100 كلم، الذي شهدته قرية الإمارات العالمية للقدرة السبت بمشاركة 119 فارسة من مختلف الإسطبلات، تنافسن بقوة من أجل الفوز بالكأس وبلوغ منصات التتويج، وتتواصل المنافسات بالقرية لليوم الثاني على التوالي، بانطلاق سباق الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان لمسافة 100 كلم صباح الأحد، والذي يتألف من 4 مراحل.

وتمكنت كاتالينا من انتزاع اللقب على صهوة «جاكيم» من إسطبلات جميرا، بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن قدره 3:21:32 ساعات، وحققت كاتالينا قفزة رائعة في السباق الذي أنهت مرحلته الأولى والثانية في المركز الحادي عشر، وتمكنت في التقدم خلال المرحلة الثالثة ببلوغ الترتيب الرابع، وفي المرحلة الأخيرة نجحت في انتزاع الصدارة وتقدمت على بقية الفارسات لتنال اللقب عن جدارة.

وحلت في المركز الثاني ميرا جاسم الأنصاري التي أعطت مؤشراً في المرحلتين الأولى والثانية إلى تتويجها باللقب عندما حلّقت بالصدارة لكنها تراجعت في الثالث إلى السابع، لتنهي السباق ثانياً على صهوة «تشيلسي دي لوك» من إسطبلات البوادي مسجلة زمناً قدره 3:21:51 ساعات، وحلت ثالثاً ليلى عبد العزيز الرضا على صهوة «أي أو رغد» من إسطبلات الوثبة بزمن قدره 3:22:05 ساعات.

وعقب إجراءات الفحص البيطري وإعلان النتيجة رسمياً توج مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، وعبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، الفارسات الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى وسط أجواء احتفالية رائعة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز