الرميثي يتألق في «دبي للبولو والفروسية» لقفز الحواجز

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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خطف فارسنا محمد شافي الرميثي على صهوة الفرس «كارامبا» صدارة المنافسة التأهيلية للجائزة الكبرى في البطولة، منتهزاً مشاركته المتأخرة في ذيل القائمة التي تضمنت 48 فارساً وفارسة، قبلوا تحديات التنافس في منافسة بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها «140» سم، وبلغ مجموع جوائزها «32» ألف درهم، وأكمل الجولة دون خطأ 15 فارساً وفارسة، تقدمهم على منصة التتويج الفارس الرميثي آخر المشاركين في الشوط وأكمله مع الفرس «كارامبا» في زمن بلغ «55.99» ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني فارس أوزبكستان عبد الرحمن عبد الله «المشارك رقم 9» بالجواد «قو فور إت بي»، وأنهى معه الجولة في زمن بلغ «60.12» ثانية، نال به الصدارة المؤقتة إلى حين مشاركة المتصدر، ونال جائزة المركز الثالث فارسنا عبد الله حميد المهيري «المشارك رقم 17» بصحبة جواده «كونيغ» وأكمل الجولة في «60.47» ثانية كادت أن تضيف عبئاً على فارس أوزبكستان.

وحاز الفارس السوري شادي غريب مع الفرس «أليت دو بونتس»، صدارة منافسة ختام اليوم الثاني للبطولة، وجاءت المنافسة من جولة واحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها «125» سم، وتنافس فيها 60 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة دون خطأ 17 فارساً، وتقدمهم الفارس شادي غريب «المشارك في منتصف القائمة تقريباً» مع الفرس «أليت»، وأكمل الجولة في زمن سريع بلغ «48.92» ثانية، وجاء فوزه خصماً على الصدارة المؤقتة التي كانت بحوزة الفارس الشيخ راشد بن أحمد آل مكتوم «المشارك رقم 16» بالجواد «كازانوفا دو بيفيور دي اكس بي»، وأنهى الجولة وقتها في زمن بلغ «51.19» ثانية، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى فارسنا عبد الله أحمد أمين «المشارك رقم 27» مع الفرس «فيفا»، وأكمل الجولة في زمن بلغ «51.23» ثانية.

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