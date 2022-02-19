تشكيل لجان التحكيم لـ «أوسكار السباقات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل عن تشكيل لجان التحكيم لجوائز «أوسكار السباقات»، التي تهدف إلى تكريم أصحاب الإنجازات المتميزة في كل المجالات المرتبطة بسباقات الخيل في الدولة.

كما أعلنت الهيئة عن استحداث فئات جديدة في الجائزة متخصصة بالخيول العربية أبرزها فئة «أفضل مربي خيول عربية» وفئة «أفضل فحل عربي»، بالإضافة إلى جائزة «خط النهاية» التي تخصص للخيول التي حققت قدمت أفضل نهاية تنافسية مثيرة ومميزة عند خط النهاية. وسيتم تكريم الفائزين خلال حفل سوف تنظمه الهيئة في أُمسية رمضانية أوائل الشهر المبارك.

خط النهاية

وأكد المهندس محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، حرص الهيئة على أن تشمل الجائزة كافة الفئات وأهل الخيل، سواء في الخيول العربية أو المهجنة، ومن هذا المنطلق تم استحداث فئتين مخصصتين للخيول العربية وسباقاتها، وقال: تم استحداث «فئة خط النهاية» أيضاً لتكريم الخيل الذي تألق في الموسم عبر تحقيقه الفوز بطريقة مثيرة ومميزة عند خط النهاية.

وعن تشكيل اللجان التحكيمية لفئات الجوائز المختلفة، قال المهندس محمد الشحي: تم اعتماد عدد من الأسماء ذات الخبرة والباع الطويل في مجال سباقات الخيول من مختلف المجالات، إذ تم وضع آليات ومعايير اختيار الفائزين التي ستعتمد على الشفافية والعدالة، منوهاً أن جزءاً من آليات الاختيار سيكون بتصويت المختصين في مجال الخيول والفروسية، بينما سيكون هناك لجنة تحكيم مستقلة لديها قوانينها وأسسها، وطريقة التقييم الخاصة بها.

وتمنى المهندس محمد الشحي التوفيق والنجاح لكافة المشاركين في الجائزة التي تهدف في نهاية المطاف إلى تحريك قطاع سباقات الخيل في الدولة وتحفيز الجميع على التميز والتألق في كافة المجالات المختلفة بهذا القطاع.

آلية

وستعتمد آلية اختيار أفضل مالك ومدرب وفارس ومتدرب صاعد على النتائج التي ستحقق خلال سباقات الموسم الجاري والتي سيتم اعتمادها من الهيئة عقب نهاية الموسم، بالإضافة إلى جائزة أفضل مربّ للخيول العربية وأفضل فحل عربي.

وستقوم اللجنة بحصر قائمة مصغرة للمرشحين على أن تعرض للتصويت لفئة «جائزة بات سمولين للقيادة الاستثنائية» وفئة «خط النهاية»، فيما سيكون الباب مفتوحاً أمام أندية السباقات في الدولة لترشيح الفائزين بفئة «المشجع المثالي».

كما ستقوم اللجنة باختيار الفائزين بفئة «البصمة الخالدة» التي تهدف إلى تكريم المؤسسين الأوائل لسباقاتنا المحلية الذين تركوا بصمة مهمة وطويلة الأثر في سباقاتنا في كل المجالات، وفئة «أفضل مبادرة»، وجائزة «الجنود المجهولين» تقديراً من مجتمع سباقات الخيل للعاملين خلف الكواليس، سواء في المضامير أم السباقات أم الإسطبلات، إذ سيكون الباب مفتوحاً أمام الجهات الراغبة بالمشاركة لتقديم قصص ملهمة لهؤلاء المتميزين الذين قدموا الكثير للسباقات.

أما بالنسبة لآلية اختيار جائزة «أفضل تغطية إعلامية» للصحافة العربية والإنجليزية، وجائزة «أفضل تغطية تلفزيونية»، وجائزة منصات التواصل الاجتماعي، وجائزة «أفضل صورة»، فستقوم اللجنة بتخصيص رابط إلكتروني لتمكين وسائل الإعلام من إرسال تغطياتهم التي يودون المشاركة بها في كل فئة من الفئات المختلفة، وستقوم اللجنة باختيار الفائزين من خلال تلك المُشاركات، وستعطي اللجنة أفضلية للتغطية التي تشمل مضامير الدولة الخمسة.

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