نخبة الفارسات في سباق فاطمة بنت منصور للقدرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة السبت سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للقدرة-سيدات لمسافة 100 كلم، وسط تحديات قوية من نخبة الفارسات وصراع قوي على طول المسار من أجل الفوز بالكأس وإحراز المراكز الأولى، في الحدث السنوي الذي تنظمه إدارة القرية، وأكملت اللجنة المنظمة التحضيرات الخاصة بالسباق الذي ينطلق عند السادسة والنصف صباحاً.

في أجواء أجمل شتاء في العالم، وتم تقسيم السباق إلى 4 مراحل، وستكون البداية لمسافة 35 كلم باللون الأزرق يعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، والمرحلة الثانية لمسافة 25 كلم باللون الأصفر، والثالثة لمسافة 20 كلم باللون الأحمر، والمرحلة الرابعة والأخيرة لذات المسافة باللون الأبيض.

ومن ضوابط السباق التي أعلنت عنها اللجنة المنظمة أن لايكون وزن الفارسة أقل من 50 كجم، وأن يكون عمر الحصان 6 سنوات وما فوق، وأن لا تزيد نبضاته عقب كل مرحلةعن 64 نبضة

جاهزية

وأكد مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، اكتمال كافة الترتيبات للسباق، ذاكراً أنه يتوقع سباقاً قوياً من واقع جاهزية الخيل وقياساً بجميع سباقات الموسم الحالي، مشيراً أيضاً إلى تميز الفارسات، وقال إنهن أثبتن تميزهن في العديد من السباقات الكبيرة خلال المواسم الأخيرة وحققن تفوقاً واضحاً ووصلن إلى منصات التتويج، وأضاف: توجد رغبة وسط كل فارسة مشاركة في السباق للفوز بالكأس وتحقيق الإنجاز، لذلك نتوقع منافسة قوية كالعادة، وحيا مسلم العامري جهود إدارة القرية واللجنة المنظمة خلال الفترة الماضية، ما انعكس بطريقة إيجابية على نجاح السباقات التي أقيمت في الموسم الحالي.

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