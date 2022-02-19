مهرجان منصور بن زايد في السعودية يتوج «متحد الخالدية» بطلاً

المصدر: الرياض - البيان الرياضي

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توج «متحد الخالدية» لبندر بن حزام، بإشراف عبد العزيز الواصل، وقيادة مهدي الحبيل، بكأس الشوط السادس والرئيس يمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيل العربية، والذي أقيم بميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود للخيل العربية في الرياض، أقيم السباق لمسافة 1400 متر وخصص للخيول العربية في سن أربع سنوات فما فوق،

وسجل البطل 1:31:66 دقيقة، وبلغت جائزة الشوط 80 ألف ريال.

وشهد السباق وتوج الفائزين الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، سفير الدولة لدى السعودية، بحضور الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود المشرف العام لمهرجان الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي للجواد العربي، ومتعب الشمري مدير عام الميدان، وعدد من السفراء والمسؤولين وملاك الخيول.

وتقام السباقات، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ضمن مبادرات المهرجان امتداداً للتعاون المستمر بين السعودية والإمارات في سباقات الخيل العربية الأصيلة.

ورفع الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وإلى الشعب السعودي، وقال: وصول مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إلى بلده الثاني في هذا الميدان، تعزيزاً ودعماً للعلاقات بين البلدين الشقيقين، ويعتبر مفخرة لنا، ولنا شرف المشاركة.

نتائج

وفاز «عذبي الخالدية» لخالد بن مطلق بن مشرف، بإشراف سالم الرويس، وقيادة أصيل السرحان، بالشوط الأول لمسافة 1400 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة «مفتوح» عمر 3 سنوات فقط، في 1:34:86 دقيقة.

ونال «مبارز الأصيل» لعبد الرحمن آل إبراهيم، بإشراف علي البراهيم، وقيادة عبد الله الخميس، كأس الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة «مبتدئة» عمر 4 سنوات فقط، في 1:49:82 دقيقة.

وظفرت الفرس «سعودية الخالدية» لمحمد بن ناصر القحطاني، بإشراف محمد النفجان، بكأس الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، (سعودية الأصل والمنشأ)، وبزمن 1:51:74 دقيقة. وانتزع «كريم ع ع» لهاشم المير، وبإشراف نفس المالك، وقيادة عبد الله الخميس (ثنائية)، كأس الشوط الرابع لمسافة 1800 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق تكافؤ تصنيف صفر إلى 70، ومسجلاً 2:05:13 دقيقة.

وتوج «جلامير» لمربط هملان، بإشراف محمد العنزي، وقيادة نايف العنزي، بكأس الشوط الخامس لمسافة 2400 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة، في 2:49:06 دقيقة. وبلغ إجمالي الجوائز المرصودة للمهرجان الذي تألف من 6 أشواط، 300 ألف ريال سعودي، وبمشاركة قياسية بلغت 74 خيلاً من الخيول العربية الأصيلة.

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