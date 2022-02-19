عمر أيمن يتصدر «دبي للبولو والفروسية»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي )

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حقق الفارس الفلسطيني عمر أيمن بالجواد «في آي بي روان»، المركز الأول لقب أولى المنافسات الدولية من فئة النجمتين، ببطولة نادي دبي للبولو والفروسية الدولية لقفز الحواجز محققا زمناً قدره 21.52 ثانية، وجاء الفارس المصري أحمد عمرو الشريف مع الفرس «بايس هوتيير»، ثانياً، وفارسنا عبد الله حمد الكربي مع الفرس «داغونيتا»، ثالثاً، وفي الشوط الدولي من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، حاز الصدارة الفارس السوري فراس حمامة، مع الفرس «فيودورا» في زمن 20.64 ثانية، وجاء فارسنا حمد الكربي، مع الجواد «كراك جي ال ان» ثانياً، وفارسنا محمد المساوي، مع الفرس «كيرسينا» ثالثاً.

ينظم البطولة نادي دبي للبولو والفروسية، إعمار، بالمرابع العربية في دبي، ويديرها فرهانغ صادقي، ويترأس لجنة التحكيم أشرف الليثي، بمعاونة 5 محكمين دوليين، وموفد الاتحاد الدولي للفروسية، الأردني راغب عمر، ومسارات المنافسات تصميم الدولي علي مهاجر بمعاونة مصممين دوليين، ويشرف على ميادين البطولة، وحركة الفرسان والخيول، الدولي ديناريو سرومنهو من البرتغال، بمعاونة أربعة مشرفين دوليين، وتصاحب البطولة الكثير من الفعاليات الترفيهية للأسر وألعاب الأطفال، والكثير من محلات بيع المأكولات والمشروبات، ومنصات بيع مستلزمات وأزياء الفرسان والفارسات، وإكسسوارات الخيول.

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