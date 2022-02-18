سعيد الشامسي يهدي إسطبلات SS كأس حتا للقدرة

المصدر: دبي- علي الظاهري

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تألقت إسطبلات SS في سباق كأس حتا للقدرة، والذي أقيمت منافساته في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، أمس، بعد أن نالت المركزين الأول والثالث في السباق المخصص للإسطبلات الخاصة لمسافة 119 كلم، والذي شهد مشاركة 58 فارساً وفارسة،وتوج بالمركز الأول الفارس سعيد الشامسي على صهوة «بولي» لإسطبلات SS مسجلاً 4.28.00 ساعات، وجاء الفارس راشد المهيري على صهوة «ساندين ويكد» لإسطبلات الجوارح، ثانيا بزمن 4.28.03 ساعات، وعزز الفارس سهيل الغيلاني حضور إسطبلات SS بفوزه بالمركز الثالث على صهوة «لافي»، بزمن 4.28.15 ساعات، وتوج اللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، ونال الأول 200 ألف درهم، والثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم.

وأشاد اللواء خبير محمد عيسى العظب بالمنافسة القوية خاصة في الرمق الأخير من التحدي، مشيراً إلى أن السباق خصص للإسطبلات الخاصة، الأمر الذي يعكس حجم الدعم اللا محدود تجاه الملاك المواطنين في رياضة القدرة وقال: الأنظار تتجه بالفترة المقبلة إلى المهرجان الكبير، الذي يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

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