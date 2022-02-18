الأمسية 6 لكرنفال كأس دبي العالمي برعاية «دي بي وورلد» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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تنطلق، اليوم، الأمسية السادسة لكرنفال كأس دبي العالمي على مضمار «ميدان»، برعاية « دي بي وورلد» وبمشاركة نخبة من الخيول الإماراتية والعالمية التي تتنافس على ألقاب الأشواط الستة.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول لمسافة 1400 متر بالمضمار الرملي برعاية «ميناء الحمرية» وبجوائز 75 ألف دولار مشاركة 9 خيول أبرزها، «ديزرت سفاري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «اكوامان» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «إمبريال إمبير» لـ«إسطبلات الراشد»، «آيلاند رول» لمحمد أحمد السبوسي.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني «جائزة الوصل» لمسافة 1200 متر بالمضمار العشبي برعاية «مرفأ ديرة» وبجوائز 60 ألف دولار مشاركة 10 خيول أبرزها، «هوم سيتي» و«سايلنت سبيتش» و«وايلد بليس» لجودلفين، «المهاجم» و«بن عسكر» لناصر عسكر.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث «بطولة الأوكس الإماراتي» لمسافة 1900 متر «الفئة الثالثة» المخصص للمهرات بالمضمار الرملي برعاية «المنطقة الحرة لجيل علي - جافزا» بجوائز 150 ألف دولار مشاركة 7 مهرات أبرزها، «ريماس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «شهامة» لـ «كيه أتش كيه للسباقات»، «منوه» لأحمد بن طوق المري.

الشوط الرابع

ويشارك في الشوط الرابع «بطولة بلو بوينت للسرعة» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية» بالمضمار العشبي برعاية «ميناء جبل علي» البالغة وبجوائز 180 ألف دولار 9 خيول أبرزها، «لازولي» لجودلفين، «وادي» لـ «شادويل»، «وايلد ماجيستي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «ضحوي» لمالكه عبد المجيد الكوت.

الشوط الخامس

ويشهد الشوط الخامس الرئيس «بطولة جائزة ند الشبا» لمسافة 2810 أمتار «الفئة الثالثة» بالمضمار العشبي برعاية «موانئ دبي العالمية الإمارات» بجوائز 200 ألف دولار مشاركة 15 خيلاً أبرزها، «دبي هورايزون» و«جلوبال هيت» و«مانوبو» لجودلفين، «دانسينج كينج» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«ميكونج» لخالد بن مشرف.

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس لمسافة 1600 متر بالمضمار العشبي برعاية «ميناء راشد» بجوائز 80 ألف دولار 16 خيلاً أبرزها، «فاليانت برينس» و«دبي لاف» و«لايت آند دارك» و«دبي ميراج» لجودلفين، «متواجد» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «مقترب» و«الكامل» لـ «شادويل».

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