الإمارات يتفوق على أبوظبي في «دبي الذهبية للبولو»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريقها الإمارات، إلى فوز غالٍ على فريق أبوظبي، بقيادة فارس اليبهوني 9 - 6، في بداية مشوار الفريق في كأس دبي الذهبية 13 للبولو، والتي تقام على ملاعب منتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند. برعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية.

تعادل الفريقان بهدف لكل منهما في الشوط الأول، ثم تقدم أبوظبي بهدف سيغوندو أمادوري، مع بداية الشوط الثاني، وتعادل الإمارات بهدف تومي بيريسفورد، ثم تقدم أبوظبي بهدف ثالث 3 - 2.

ويشهد الشوط الثالث أحداثاً درامية، حينما سقط نجم فريق أبوظبي جرونيمو ديل كاريل (7 جول)، من على صهوة الجواد، ويوقف اللعب نحو 20 دقيقة، واستغل فريق الإمارات حالة التوتر بفريق أبوظبي، وأحرز ثلاثة أهداف، ووصلت النتيجة إلى 5 - 3.

وفي الشوط الرابع، أضاف الفائز 3 أهداف، ومنافسه هدفين، لتصبح النتيجة 8 - 5، وفي الشوط الخامس، سجل فريق أبوظبي هدفه السادس، ورد عليه تومي بيريسفورد نجم فريق الإمارات، بتسجيله الهدف التاسع.

تمرد الذئاب

وفي المباراة الثانية، فاز فريق «إيه إم»، بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، على ذئاب دبي كافو، بقيادة حبتور الحبتور 12 - 8.

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