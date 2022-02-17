«الحبتور» يتألق في كأس دبي الذهبية للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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انطلقت، أمس، كأس دبي الذهبية للبولو بنسختها الـ 13، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بمشاركة 8 فرق تضم أبرز نجوم اللعبة في العالم، وجاءت الانطلاقة بمباراتين، حيث جمع اللقاء الأول بين قطبي البولو في الإمارات فريق غنتوت «حامل لقب الموسم الماضي»، وفريق الحبتور بطل الكأس الفضية، في لقاء قوي جاء أشبه بالنهائي مبكر، حقق خلاله فريق الحبتور فوزه الأول على أقوى منافسيه فريق غنتوت بثمانية أهداف مقابل سبعة أهداف، وفي المباراة الثانية حقق فريق زيدان بقيادة عمرو زيدان فوزاً غالياً على فريق بنجاش بثمانية أهداف مقابل ستة أهداف.

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