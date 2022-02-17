8 أسماء عالمية تنضم لقائمة نجوم «طواف الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن انضمام 8 من أبرز نجوم العالم في رياضة الدراجات الهوائية إلى قائمة المشاركين في النسخة الرابعة من طواف الإمارات 2022، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، الذي يقام في الفترة من 20 إلى 26 فبراير الجاري، بمشاركة 20 فريقاً عالمياً.

وتم الكشف أمس عن 8 أسماء عالمية متخصصة في سباقات السرعة هم: سام بينيت، مارك كافينديش، إيليا فيفياني، ديلان جروينويجان، أرنو ديماري، جاسبر فيليبسن، فيليبو جانا، وستيفان بيسيجير، والإيطالي فيليبو جانا «إينوس» ، توج 7 منهم بـ 94 مرحلة في الطوافات الثلاثة الكبرى، حيث يوفر طواف الإمارات أربع مراحل للسرعة من أصل 7 مراحل، تمنح فرصة كبيرة لهؤلاء الدراجين للمنافسة على اللقب والقميص الأخضر على وجه الخصوص.

منافسة

ويتوقع أن تكون المنافسة على أشدها بين الإيطالي فيليبو جانا «إينوس» وستيفان بيسيجر «إي إف إيديوكيشن»،خلال المرحلة الثالثة التي تقام في عجمان «سباق ضد الساعة»، لمسافة 9 كلم، حيث استطاع جانا بطل العالم مرتين في سباق ضد الساعة الفوز في جزيرة الحديريات العام الماضي بفارق 14 ثانية عن بيسيجر.

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