الإسطبلات الخاصة تتنافس على كأس حتا

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تحتضن المدينة الدولية للقدرة في سيح السلم اليوم، كأس حتا للقدرة لمسافة 119 كلم بمشاركة واسعة من الفرسان الذين يمثلون مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة، وينطلق السباق المخصص للإسطبلات الخاصة في الساعة السابعة صباحاً.

وأعلن نادي دبي للفروسية عن الجوائز المخصصة للفائزين، حيث سينال الفائز بالمركز الأول جائزة نقدية قيّمة بقيمة 200 ألف درهم، والثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، وينال الرابع 50 ألف درهم، والخامس 35 ألف درهم، فيما ينال أصحاب المراكز من السادس وحتى العاشر مبلغ 30 ألف درهم.

وتسعى إسطبلات الكمدة إلى المحافظة على اللقب .

مراحل السباق

وتم تقسيم السباق البالغة مسافته 119 كيلومتراً، إلى 4 مراحل، المرحلة الأولى باللون الأصفر، لـ 40 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، وتبلغ مسافة المرحلة الثانية التي تم ترسيمها باللون الأحمر 32 كيلومتراً، وتعقبها راحة إجبارية مدتها 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة التي تم ترسيمها باللون الأزرق 27 كيلومتراً، وتعقبها راحة إجبارية لمدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأبيض، وتبلغ مسافتها 20 كيلومتراً.

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