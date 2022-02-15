«صمود» ينتزع كأس سباق رئيس الدولة بمضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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توج الجواد «صمود» لياس للسباقات العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بكأس سباق صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة الفئة الأولى في الشوط الخامس، وفاز «حقيقي» لشادويل بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمهجنة الأصيلة في الشوط الخامس من الحفل الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي وتألف من 6 أشواط قوية بمشاركة نخبة الخيول التي تنافست على إجمالي جوائز مالية بلغت 3.230 ملايين درهم.

واستهل الحفل في الشوط الأول المخصص للمبتدئة بسباق «إسطبل المها» لمسافة 1600 متر.

والذي ذهب إلى «ريم بينونة» العائدة على أبوظبي ريسينج بقيادة فرناندوا جار في زمن قدره 1:45:22 دقيقة، وانتزع «أيه أف أفهم» لخالد خليفة النابودة لقب الشوط الثاني من سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة الميل بقيادة تاج أوشي مسجلاً زمناً قدره 1:47:11 دقيقة.

غالية تتألق

وفاز بلقب الشوط الثالث من سباق الإمارات الكلاسيكي للمهرات لمسافة الميل، «غالية» العائدة إلى الوثبة للسباقات بقيادة سيبستيان مارتنيو قاطعاً المسافة في 1:46:83 دقيقة.

وفي الشوط الرابع من سباق الإمارات الكلاسيكي للإمهار لمسافة 1400 متر نال اللقب «ياس أكس منصور» العائد إلى محمد عبد الحميد بعد أداء رائع بقيادة سيف البلوشي في زمن قدره 1:47:51 دقيقة.

وفي الشوط الخامس الذي بلغت قيمة جائزته المالية 2.5 مليون درهم، تمكن الجواد «صمود» من المحافظة على لقب سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 2200 متر بقيادة الفارس أدري دي فريز في زمن قدره 2:26:77 دقيقة بعد منافسة ملتهبة وبفارق عنق من «اشتون توريتس» الذي حل في المركز الثاني.

شوط الختام

واختتم الحفل بسباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر والذي ذهب إلى «حقيقي» بعد أن تألق في السباق ونجح في انتزاع اللقب من أول مشاركة له بمضامير الدولة، في الأمتار الأخيرة قادماً من الخلف، بقيادة «دين أونيل» في زمن قدره 1:22:84 دقيقة، وبلغت قيمة جوائز الشوط 380 ألف درهم.

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