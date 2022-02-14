سلطان بن أحمد القاسمي يتوّج الفارس كريستابس بكأس بطولة حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز

المصدر: الشارقة - فايز بجبوج

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توّج سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، الفارس كريستابس نيرتنكس، مع جواده "فالور" من جمهورية لاتفيا، بكأس جائزة لونجين الشارقة، وذلك في ختام فعاليات بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم، والتي أقيمت مساء أمس في نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وبلغت جائزة الشوط المالية (150) ألف يورو، وذلك من جملة الجوائز التي بلغت (425) ألف يورو، نالها الفائزون وأصحاب المراكز المتقدمة في 28 شوطاً تضمنتها البطولة طوال أربعة أيام.

تأتي البطولة بناءً على توجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك ضمن دعم سموه ورعايته لأنشطة الفروسية، وينظم البطولة نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وجرت فعالياتها بمشاركة 300 فارساً وفارسة من 35 دولة حول العالم، و400 خيلاً.

شهد منافسة الختام ومراسم تتويج الفائزين، الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق رئيس البطولة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق مدير البطولة، وعدد من المسؤولين في الاتحاد الدولي للفروسية، وعدد كبير من ضيوف البطولة وممثلو الجهات الراعية، وجمهور غفير من عشاق ومحبي رياضة قفز الحواجز.

وتم الإعلان عن الفرسان المتأهلين عن دول الشرق الأوسط إلى نهائي كأس العالم لقفز الحواجز، (أمريكا - لاس فيغاس 2022)، وذلك عقب منافسة الختام التي تضمنت آخر جولات الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز، والرابعة التي تستضيفها الإمارات، بعد ثلاث جولات شهدتها البطولات الدولية في العين وأبوظبي وبطولة الشراع الدولية.

والفرسان المتأهلون هم: الفارس الإماراتي عبد الله حميد المهيري والذي تأهل للمرة الرابعة على التوالي، والفارس عبد الله الشربتلي من المملكة العربية السعودية، والفارس السوري عمرو حمشو، والفارسان مّودة زيادة وعبد الرحمن شوشة من جمهورية مصر العربية عن دول المجموعة في شمال أفريقيا.

وفاز الفارس البريطاني دونالد ويتكر بالمركز الأول، بكأس جائزة مجلس الشارقة الرياضي، بقيمة (95.200) يورو، وجاءت المنافسة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، من فئة الخمس نجوم، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (150) سم، وتنافس عليها 37 فارساً وفارسة، وجاء في المركز الثاني الفارس الهولندي بارت بليس، وفي المركز الثالث الفارس البلجيكي ويلم فيرميير.

وتوّج الفارس السوري شادي غريب بالمركز الأول لجائزة لونجين الكبرى لبطولة القفز الدولية من فئة النجمتين، وجاءت منافسة لقب البطولة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (145) سم، وتنافس على لقبها 40 فارساً وفارسة، وجاء في المركز الثاني الفارس السوري أسامة الزبيبي، وفي المركز الثالث الفارس الإماراتي سلطان محمد الجنيبي.

وشهد يوم الختام فوز الفارس محمد الكميتي بالمركز الأول لجائزة ماجستيك لمرحلتين من فئة النجمتين، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (135) سم، وبلغت جوائزها المالية (6) آلاف يورو، وتنافس فيها 57 فارساً وفارسة، بينما ذهبت جائزة المركز الثاني إلى الفارس الإيراني فرهانغ صادقي، ونال الفارس الإماراتي الشاب سلطان ماجد العواني جائزة المركز الثالث.

وفاز الجواد "هاري 223" بقيادة الفارس عبد الله حمد الكربي بالمركز الأول، بمنافسة نهائي الخيول الصغيرة (لعمر 6 سنوات) من جولتين على حواجز (125) سم عن دول المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية، وتنافست فيها 15 خيلاً، وتوّجت الفرس "جيفت دي في" بقيادة ديفون بيسيت من أمريكا بجائزة المركز الثاني، بينما نال الجواد "لوكاردو أو" بقيادة الفارس حمد علي الكربي جائزة المركز الثالث، وأقيمت الجائزة برعاية نادي الشارقة للفروسية والسباق، بقيمة مالية تبلغ (8) آلاف يورو.

كما فاز الجواد "فيفاريو جي ال زد" بقيادة الفارس البحريني أحمد عبد الكريم الجهرمي بالمركز الأول، في نهائي خيول القفز الصغيرة من جولتين (لعمر 7 سنوات) من دول المجموعة الإقليمية السابعة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (135) سم، وتنافس فيها 15 خيلاً، وتوّجت الفرس "فارا دو بيفيور" بجائزة المركز الثاني بقيادة الفارس السوري شادي غريب، بينما قاد الفارس الشيخ علي بن عبد الله القاسمي، الجواد "بيرللي سي" للفوز بجائزة المركز الثالث، وأقيمت الجائزة برعاية نادي الشارقة للفروسية والسباق، وخصصت لها جوائز بلغ مجموعها (10) آلاف يورو.

وتوّج الفارس الإماراتي علي حمد الكربي بلقب نهائي فئة الشباب بمواصفات الجولتين من دول المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (135) سم، وتنافس فيها سبعة فرسان، أما المركز الثاني فكان من نصيب الفارس السوري أسامة الزبيبي، وتوّج بالمركز الثالث الفارس الإماراتي محمد حمد الكربي، وأقيمت الجائزة برعاية نادي الشارقة للفروسية والسباق، ورصدت لها جائزة بقيمة (16) ألف يورو.





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