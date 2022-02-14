ذهبيتان وبرونزيتان لمربط دبي في «كتارا الدولية»

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

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سجل مربط دبي للخيول العربية حضوراً متميزاً في بطولة كتارا الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة التي اختتمت فعالياتها أول من أمس في العاصمة القطرية الدوحة، محرزاً ذهبيتين وبرونزيتين . وأحرزت المهرة الواعدة «دي إكسبو» من الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس «إيلي جهراء» الميدالية الذهبية في بطولة المهرات بعمر السنة محققة أعلى معدل في المنافسات متجاوزة حاجز 93 نقطة. وسجل البطل العالمي المهر «دي شرار» وهو من الفحل العالمي دي سراج والفرس العالمية إف تي شيلا، ميدالية ذهبية ثانية بتفوقه الكاسح على أقوى وأجمل المهور المتنافسة. وأضاف مربط دبي ميداليتين برونزيتين عن طريق المهرة «دي رسيل» في بطولة المهرات بعمر السنة، ثم برونزية في بطولة المهرات للمهرة «دي جهراء» .

وأعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العالم مدير عام مربط دبي للخيول العربية عن سعادته بالإنجازات .

وقال : «سعداء بهذه الحصيلة المتميزة لإنتاجنا المحلي في منافسات دولية اتسمت بالقوة، وكشفت مستويات الخيول التي مثلت صفوة المرابط العالمية. وبطولة كتارا الدولية لجمال الخيل العربية كانت مسك الختام بما حققته خيول المربط من نتائج جيدة، خصوصاً المهرة «دي إكسبو» التي أكدت معدنها الذهبي بين أجمل مهرات العالم، وكذا البطل العالمي «دي شرار» .

بدوره عبّر عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته بحصيلة المربط من المحطات الثلاث الأخيرة انتهاءً ببطولة كتارا الدولية لجمال الخيل العربية، معتبراً البطولة نموذجاً رائعاً لنجاح البطولات الخليجية بمستويات عالمية.

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