أحمد الشحي بطل كأس رئيس الدولة للقدرة بالوثبة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تُوج الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة «أريزونا دو ساو» من إسطبلات البوادي بلقب كأس رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كلم، والذي نظمته قرية الإمارات العالمية بالوثبة أمس بمشاركة قياسية بلغت 396 فارساً وفارسة.

ونجح الفارس أحمد الشحي في حسم اللقب قاطعاً المسافة في زمن قدره 6:09:08 ساعات، وجاء ثانياً بفارق ثانيتين عبد الله غانم المري على صهوة «لوكيليا ستارود كوميت» من إسطبلات «أف 3»، وحل في المركز الثالث سيف أحمد المزروعي على صهوة «ماجيك جلين تامار» من إسطبلات «أم آر أم» بزمن قدره 6:09:53 ساعات.

توج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، والشيخ محمد بن نواف آل ثاني رئيس نادي سباقات القدرة والتحمل بقطر، ومسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية.

وعبر مسلم العامري عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه السباق، والمشاركة القياسية التي أكدت رغبة الجميع، حسب قوله، في الفوز بالكأس الغالية، وتحقيق إنجاز مشرف في أهم سباقات القدرة، موضحاً أن نجاح السباق ظهرت ملامحه قبل الانطلاقة من خلال التدافع الكبير واهتمام الملاك والمدربين والفرسان والفارسات، وحرصهم على الانضمام للحدث.

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