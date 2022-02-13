غنتوت (ب) يتألق في مهرجان «الأمل الخيري» للبولو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز فريق غنتوت بولو (ب) على غنتوت (أ) بنتيجة 7 - 6، في المباراة الودية الاستعراضية الاحتفالية بملعب الشيخ زايد بنادي غنتوت للبولو والتي أقيمت برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو تحت شعار مهرجان يوم الأمل لأصحاب الهمم للبولو وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي والعديد من المؤسسات، وشارك في المهرجان مراكز أصحاب الهمم (فئة التوحد) والهلال الأحمر الإماراتي (فئة الأيتام أبوظبي)، واشتمل على العديد من العروض والبرامج الترفيهية،

وبحضور عدد من المسؤولين ورجال السلك الدبلوماسي والرياضيين وأولياء الأمور والتقط أصحاب الهمم الصور التذكارية مع النجوم والمشاهير والخيالة والخيول،

وقدمت وحدة «K9» التابعة لشرطة أبوظبي عرضاً للكلاب البوليسية.

وقامت الشيخة عائشة بنت فلاح بن زايد آل نهيان بحضور سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو وحمد عبدالرحمن الشيخ المدير التنفيذي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان وناصر الشامسي عضو مجلس الإدارة، بتسليم

وتكريم الفريقين والحكام بالدروع والهدايا التذكارية.

وأكد سعيد بن حوفان المنصوري أن توجيهات ورعاية سمو رئيس النادي أسهمت في نجاح المهرجان الذي خصص ريعه الخيري لمصلحة تلك الفئات المتميزة بعد أن درج النادي على تنظيمه كمشاركة إنسانية مجتمعية لها أبعادها التربوية.

وقدم حمد عبدالرحمن الشيخ، الشكر لمجلس أبوظبي الرياض لدعمه المستمر لمثل هذه المبادرات كما شكر مراكز أصحاب الهمم والهلال الأحمر لمشاركتها في الاحتفالية، وشكر لاعبي نادي غنتوت كافة لمشاركتهم الإنسانية الخيرية الاحتفالية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز