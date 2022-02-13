«بن دري» بطل «الماسترز للبولو»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توج فريق بن دري بطلاً لبطولة الماسترز 2022 للبولو بالإمارات بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق انكورا وبتسعة أهداف مقابل ستة أهداف لتصبح كأس الماسترز هي الكأس السابعة التي يحصدها الفريق هذا الموسم.

بدأ الحصاد بالفوز بكأس بطولة إكسبو 2020 ثم الفوز بكأس بطولة نادي الحبتور لشهر نوفمبر 2021، ثم الفوز بكأس اليوم الوطني، والفوز بكأس السير ونستون تشرشل، والفوز بكأس نون، ثم الفوز بكأس سلطان بن زايد بنادي غنتوت في أبوظبي وأخيراً كأس الماسترز.

وعقب المباراة النهائية قام فيليب دعامات مدير عام فندق منتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية بتتويج فريق بن دري البطل، ونال المهر بيكو فلور لريكاردو جاروس جائزة أفضل خيل.

وأعرب حميد بن دري مؤسس الفريق وأحد مؤسسي اللعبة بالدولة عن سعادته البالغة بمواصلة فريقه لحصد المزيد من ألقاب بطولات الموسم، ومؤكداً حرصه على تكريم الفريق عقب هذه الانتصارات المتلاحقة والمستوى المتميز الذي قدمه اللاعبون هذا الموسم.

ووجه بن دري الدعوة لمحبي وعشاق البولو بالإمارات بضرورة حضور مباريات كأس دبي الذهبية، والتي تمثل أعلى مستوى فني تشهده ملاعب الإمارات اعتباراً من يوم غدٍ بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند.

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