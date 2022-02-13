كيفن بطل «سياحي الشارقة» بدولية «حاكم الشارقة لقفز الحواجز»

المصدر: الشارقة ـ فائز بجبوج

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تواصلت منافسات البطولة الرئيسة من فئة الخمس نجوم، والتي ينظمها نادي الشارقة للفروسية، وستختتم فعالياتها اليوم الأحد، بمنافسة الجائزة الكبرى لبطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز، كما سيشهد يوم الختام منافسة جائزة لونجين الكبرى للبطولة الدولية من فئة النجمتين، ونهائي فئة الشباب، وجولة الختام للخيول الصغيرة بدول المجموعة الإقليمية السابعة.

كيفن والتميز

في ثالث أيام البطولة اليوم، وفي منافسة من جولة واحدة مع جولة للتمايز، وبجائزة (52.000) يورو، وعلى حواجز (150) سم، أفضل زمن سجله الهولندي كيفن جوشيم مع الفرس «كواتنكا»، وبلغ (37.45) ثانية، نال به كأس المركز الأول، والمركز الثاني للبريطاني دونالد ويتكر بالجواد «فنينو»، في زمن (37.54) ثانية، والثالث مواطنه ويليام فونيل، مع الفرس «إكوين أميركا بيلي بيكادور» في (37.6) ثانية.

جائزة

فاز الأولمبي السعودي رمزي الدهامي بجائزة لونجين لمنافسة السرعة من فئة الخمس نجوم، وبجوائز (25.500) يورو، وأفضل زمن حققه الدهامي مع الجواد «هاي كوالتي جيه» بلغ (57.06) ثانية، والثاني الهولندي جور فريلنغ مع الجواد «شابادا» بزمن (57.75) ثانية، والثالث المصري مُودة زيادة بالجواد «غلانذوس اس اتش كيه» بزمن (58.08) ثانية.

بشارات

انتزع الفارس الأردني هاني بشارات على صهوة الجواد «شاتينو» كأس الفوز بجائزة مصرف الشارقة الإسلامي، لمنافسة تحدي الحاجزين، بجوائز (18.000) يورو، على ارتفاع (170) سم، ونجح 3 فرسان في القفز فوق الحاجزين دون خطأ، والارتفاع (182) سم في جولة التمايز الأولى والثانية بلغ الارتفاع (193) سم، وفاز بكأس المركز الأول الأردني هاني بشارات بعد انسحاب الفارس كريستابس نيرتنكس، والثاني البريطاني ويليام فونيل بالجواد «اكوين أميركا».

النجمتان

وفي منافسة دولية من فئة النجمتين، بحواجز (140) سم، وجوائزها (8) آلاف يورو، نجح محمد العويس في إحراز الصدارة مع الفرس «ليستون ميلورد ترمبس»، في زمن (60.14) ثانية، والثاني الإيرلندي تريفور برين، مع الجواد «تويغر» بزمن (63.01) ثانية، والثالث السوري عمرو حمشو مع الجواد «دي اكس بي ليجند» بزمن (65.13) ثانية.

الفرسان

توّج مبخوت الكربي بلقب كأس الفرسان الأشبال من دول المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية، وجوائزها (11.000) يورو، والتي جاءت فكرتها من إدارة نادي الشارقة، واعتمدت من قبل الاتحاد الدولي للفروسية، وأصبحت البطولة الأولى من نوعها في المنطقة لفرسان القفز من فئة الأشبال و(الجونيورز) والشباب، وبدأ تنظيمها منذ العام 2018.

وجاءت منافسة النهائي بحواجز (115) سم، وفاز بالمركز الأول مبخوت الكربي بالجواد «زاندوكان سي»، بزمن (36.63) ثانية، والثانية فاطمة يوسف الملا مع الجواد «مستر نيبلس» بزمن (39.90) ثانية، والثالث الأردني عبد الرحمن كريشه بالفرس «كول كاسينا»، بزمن (37.24) ثانية.

الجونيورز

وفاز السعودي عثمان باكرمان على صهوة الجواد «ألتيمو مالوين»، بكأس لقب الفرسان من فئة (الجونيورز) بدول المجموعة الإقليمية السابعة، بجوائز (13.000) يورو، بحواجز (125) سم، والثاني مواطنة عبد العزيز العيد بالجواد «كاين أوف دي روكي ماونتين»، في زمن (36.87) ثانية، والثالث الفلسطيني فارس عزّوني بصحبة الجواد «تورانو» في زمن بلغ (39.79) ثانية.

وشهدت نهائي الخيول الصغيرة تنافساً قوياً بين المشاركين في الفئة العمرية 6 و7 سنوات، والجولة الثانية للخيول عمر 6 سنوات بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز (125) سم، وجاءت منافسة الجولة الثانية للخيول الصغيرة عمر 7 سنوات بحواجز (135) سم، وتم ترحيل نتائج الفئتين إلى منافسة الختام التي ستقام اليوم الأحد.

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