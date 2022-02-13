راشد بن حمدان يتوّج "الجيرز" بطلاً لـ "جبل علي للميل"

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا - خالد المهيري، تصوير - غلام كاركر

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شهد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، السباق الثامن لمضمار جبل علي والذي حمل اسم «أم سقيم» بحضور المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، وعدد من المسؤولين والملاك، والجماهير المحبة لسباقات المضمار العائلي.

وكان «الجيرز» لـ«رباح للسباقات» قد ظفر بلقب الشوط الخامس الرئيس «بطولة جبل علي للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» برعاية «اسطبلات شادويل».

الشوط الأول

ظفر«تشوزين مارك» لشعيب أحمد سرفراز لقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر برعاية «بنك دبي التجاري» البالغ قيمة جوائزه 64 ألف درهم بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب راشد علي الرايحي مسجلاً زمناً قدره 01:26:12 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «مجيب» لـ«شادويل» بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب إروين شاربي.

وحل ثالثاً «إمبريزون» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب راشد بورسلي.

الشوط الثاني

اقتنص «ابن زيدون» لعلي العنيزي لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.25.34 دقيقة وبفارق رأس «كارب مومنتم» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز بقيادة الفارس جورج بيكل وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «بالحيل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد.

الشوط الثالث

حقق «رايج» لـ«ر ر ر للسباقات» لقب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر برعاية «مركز دبي العقاري» البالغ قيمة جوائزه 72 ألف درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.13.43 دقيقة وبفارق رقبة عن «فوارق» لـ«شادويل» بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً «يجاري» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد.

الشوط الرابع

ظفر «ليبيان كلاسيك» لمالكه البشير سالم الحراري لقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر برعاية «ا.ر.م القابضة» البالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 1.13.64 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «بلاك مارك» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب راشد بورسلي.

وجاء في المركز الثالث «نمسي» لسلطان علي بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

الشوط الخامس

اقتنص «الجيرز» لـ«رباح للسباقات» لقب الشوط الخامس الرئيس «بطولة جبل علي للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» برعاية «اسطبلات شادويل» البالغ قيمة جوائزه 575 ألف درهم بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب سايمون كريسفورد مسجلاً زمناً قدره 1.37.10 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «ريمورز» لـ«اسطبلات الراشد» تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل «تنبيري ويلز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس خوسيه سانتياجو وإشراف المدرب سالم بن غدير.

الشوط السادس

حقق «ميليسيرتيس» لمالكه البشير سالم الحراري لقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر برعاية «اسكانا - تكافل - الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين» البالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.38.83 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «بيتشرز بوينت» لـ«اسطبلات الراشد» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وجاء في المركز الثالث «أمريكان دانسر» لديفيد ايه بيرنسين بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط السابع

ظفر «رفر» لـ«رفر الإمارات للسباقات الترفيهية» بلقب الشوط السابع والختامي لمسافة 1950 متراً، برعاية «مضمار جبل علي» البالغ قيمة جوائزه 64 ألف درهم بقيادة الفار س باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 2.00.71 دقيقة وبفارق رأس عن «بانوشوشيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل ثالثاً «جولد فاكتوري» لراشد عبد الله محمد بالرافيعة ومصعب عبد القادر الريس ومحمد الشحي بقيادة الفارس خوسيه سانتياجو وإشراف المدرب سالم بن غدير.

تكريم مستحق

ومن جانب آخر، قام ياسر مبروك من هيئة الإمارات لسباق الخيل، بتكريم أفضل مدرب وفارس للسباق الماضي، والتي نالها المدرب سالم بن غدير والفارس رويستون فرنش.

محمد الكراتي: خطة مصبح المهيري لعب دوراً في فوز «ليبيان كلاسيك»

أشاد محمد الكراتي شريك المالك البشير سالم الحراري بالأداء الذي قدمه «ليبيان كلاسيك» بطل الشوط الرابع لمسافة 1200 متر مشيداً بدور المدرب مصبح المهيري في تهيئة الجواد للسباق ووضع الخطط، حيث قام باستخدام الغمامات للبطل التي لعبت دوراً في تحقيق اللقب، خاصة أن الجواد لا يمتلك خبرة كبيرة في السباقات، كما كان ينطلق في البداية ثم يتراجع إلى المراكز الخلفية بسبب تخوفه من الخيول التي تركض بجانبه.

ومن جانبه، عبر المدرب مصبح المهيري عن سعادته لتحقيق البطل الفوز للمرة الأولى، حيث كان في مشاركاته الماضية يتقدم في البداية ثم يتأخر، لذلك تم تغيير الخطة واستخدام الغمامات وهذا أدى إلى تحقيق اللقب.

معمر الشرفا: «رايج» قد يشارك في سباقات الكرنفال

أعرب معمر عبدالله أمين الشرفا مدير سباقات الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن ارتياحه للفوز الباهر الذي حققه البطل «رايج» لـ«ر ر ر للسباقات» بطل الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، حيث حقق الفوز للمرة الأولى بالمضمار الأصفر كما حل ثالثاً في آخر مشاركته بمضمار «ميدان».

وعن مشاركاته المقبلة، أكد معمر الشرفا بأنه سيرى السباقات المناسبة للمشاركة الفترة المقبلة وفي نفس المسافة واحتمال تكون بمضمار «ميدان» وبالتحديد ما تبقى من سباقات كرنفال كأس دبي العالمي.

ومن جانبه، أشاد المدرب بوبات سيمار بالبطل «رايج»، مؤكداً أنه حقق التوقعات وقدم مستوى مشرفاً خلال الشوط الذي شهد مشاركة نخبة من الخيول القوية.

دووج واتسون: «ابن زيدون» فاجأنا

أشاد المدرب دووج واتسون بالمستوى المتطور والمفاجئ الذي ظهر به «ابن زيدون» لعلي العنيزي باقتناصه الشوط الثاني لمسافة 1400 متر في أول مشاركة له في مضامير الدولة، حيث كانت مشاركاته السابقة في المضامير الإنجليزية.

وأضاف دووج واتسون أن أرضية مضمار جبل علي ناسبت البطل وبإمكانه أن يركض حتى مسافة الميل وربع الميل.

راشد الرايحي: نفخر بالفوز الأول على المضمار الأصفر

أعرب المدرب راشد علي الرايحي عن فخره وسعادته بالفوز الأول الذي حققه «تشوزين مارك» لشعيب أحمد سرفراز بظفره بلقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر على مضمار جبل علي.

وأضاف قائلاً بأن أداء الجواد كان رائعاً وساعدته أرضية المضمار في انتزاع اللقب، كما أن اختيار الفارس سيف البلوشي لهذا الشوط كان موفقاً وحقق لنا ما نتطلع إليه بتحقيق أول فوز بالمضمار الأصفر.

وعن الوجهة المقبلة، أكد راشد الرايحي أنهم ينتظرون حالة البطل عقب السباق وتقييم خبراء التكافؤ لتحديد السباق التالي.

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