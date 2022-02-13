ثنائية لجودلفين في الأمسية الخامسة لكرنفال كأس دبي العالمي

المصدر: دبي – بهاء الدين عطا – خالد المهيري، تصوير - إبراهيم صادق

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واصلت خيول جودلفين تألقها في الأمسية الخامسة لكرنفال كأس دبي العالمي على مضمار «ميدان»، والتي تم تخصيصها للاحتفاء بـ«شهر الإمارات للابتكار»، إذ حقق الاسطبل الأزرق الملكي ثنائية عبر «جلوبال ستورم» بطل الشوط الثاني «سباق المستقبل»، و«ستورم دمدج» بطل الشوط الرابع «بطولة الخليج التجاري للتحدي – سباق اللا مستحيل».

شهد الأمسية الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، والمهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، واللواء خبير محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، وعدد من الملاك ومحبي سباقات الخيول في الدولة.

كما حقق «لورد جليترز» لجيف وساندرا تيرنبول لقب الشوط السادس الرئيس «بطولة سنجسبيل ستيكس – سباق الإمارات تبتكر»، فيما نال «إيه إف العجاج» لخالد خليفة النابودة بلقب الشوط الأول «بطولة مزرعة الروية – سباق الإلهام».

وظفر «ازور كوست» لمالكه فلاديمير كزاكوف لقب الشوط الثالث «بطولة الـ 2000 جينيز الإماراتي - سباق الإبداع»، بينما اقتنص «آبرشييتد» لـ«آر ثري للسباق» لقب الشوط الخامس «بطولة كيرلين ستيكس - سباق الطموح»، بينما حقق «مراس» لميثاء سالم محمد بالعبيدة السويدي لقب الشوط السابع والختامي «بطولة الشندغة للسرعة – سباق الاستدامة».

الشوط الأول

ظفر«إيه إف العجاج» لخالد خليفة النابودة بلقب الشوط الأول «بطولة مزرعة الروية – سباق الإلهام» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المضمار الرملي والمخصص للخيول العربية الأصيلة البالغ قيمة جوائزه 40 ألف دولار بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب إرنست اورتيل مسجلاً زمناً قدره 1.48.91 دقيقة وبفارق 4 أطوال وربع الطول عن «شبيه الريح» لذات المالك بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب محمد دقاش.

وحل ثالثاً «إيه إف سند» لخليفة مطر محمد مطر النيادي بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب خليفة النيادي.

الشوط الثاني

أقتنص «جلوبال ستورم» لجودلفين لقب الشوط الثاني «سباق المستقبل» لمسافة 2410 أمتار على المضمار العشبي البالغ قيمة جوائزه 80 ألف دولار بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 2.30.86 دقيقة وبفارق نصف طول عن «اليغنك» لـ«آر جيه تافت» بقيادة صافي اوسبورن وإشراف المدرب جيمي اوسبورن.

وجاء في المركز الثالث «فولكانك سكاي» لجودلفين بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

الشوط الثالث

حقق «ازور كوست» لمالكه فلاديمير كزاكوف لقب الشوط الثالث «بطولة الـ 2000 جينيز الإماراتي - سباق الإبداع» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي البالغ قيمة جوائزه 150 ألف دولار بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب بافيل فاشينكو مسجلاً زمناً قدره 1.39.21 دقيقة وبفارق طولين عن «كيفر» لهاراس سان بيدرو بقيادة الفارس هكتور لازو وإشراف المدرب ريكاردو كولومبو.

وحل ثالثاً «كوالتي بون» لـ«مربط غوارا ديل سور» بقيادة الفارس فانجر ليل وإشراف المدرب أنطونيو سنترا بيريرا.

الشوط الرابع

ظفر «ستورم دمدج» لجودلفين بلقب الشوط الرابع «بطولة الخليج التجاري للتحدي – سباق اللا مستحيل» لمسافة 1400 متر «قوائم» على المضمار العشبي البالغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور مسجلاً زمناً قدره 1.21.77 دقيقة محطماً الرقم القياسي السابق المسجل باسم «نيفال كراون - 1.22.02 دقيقة» وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «متفوق» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وجاء في المركز الثالث «مودرن نيوز» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الخامس

أقتنص «آبرشييتد» لـ«آر ثري للسباق» لقب الشوط الخامس «بطولة كيرلين ستيكس - سباق الطموح» لمسافة 2000 متر «قوائم» على المضمار الرملي والبالغ 100 آلف دولار بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب دووج أونيل مسجلاً زمناً قدره 2.08.12 دقيقة بفارق رقبة عن «سند ليبيا» لـ «إتش وبي» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل ثالثاً «بيغ تيم» لجودلفين بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

الشوط السادس

حقق «لورد جليترز» لجيف و ساندرا تيرنبول لقب الشوط السادس الرئيس «بطولة سنجسبيل ستيكس – سباق الإمارات تبتكر» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» على المضمار العشبي البالغ قيمة جوائزه 180 ألف دولار بقيادة الفارس دانييل تودهوب وإشراف المدرب ديفيد اوميرا مسجلاً زمناً قدره 1.48.77 دقيقة وبفارق طول عن «رويال فليت» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وجاء في المركز الثالث «زاغوزكي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط السابع

ظفر «مراس» لميثاء سالم محمد بالعبيدة السويدي بلقب الشوط السابع والختامي «بطولة الشندغة للسرعة – سباق الاستدامة» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي البالغ قيمة جوائزه 150 ألف دولار بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 1.13.08 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «كانفاسد» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس اندريا اتزني وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «الطارق» لعبد المحسن العبد الكريم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

شارلي آبلبي: «جلوبال ستورم» إلى السباقات الإنجليزية

أكد المدرب شارلي آبلبي بأن البطل «جلوبال ستورم» لجودلفين الذي حقق لقب الشوط الثاني «سباق المستقبل» سيعود إلى بريطانيا، لتجهيزه للموسم الإنجليزي المقبل.

وأضاف أن البطل قدم عرضاً رائعاً تمكن من خلاله الفارس وليام بيوك من حسم الصراع لصالحه بمهارة وحنكة.

وأشاد آبلبي بمستوى المنافسة في الشوط بمشاركة نخبة من أقوى الخيول، مؤكداً بأن البطل حقق التوقعات بالظهور بمستوى مميز خاصة أنه ينحدر من نسل الفحل «نايت اوف ثندر».

فلاديمير كراكوف: فخورون بلقب الـ«2000 جينيز الإماراتي»

أعرب المالك فلاديمير كراكوف عن فخره وسعادته بتحقيق «ازور كوست» الانتصار الثاني له عبر اقتناصه لقب الـ«2000 جينيز الإماراتي»، مشيداً بمستوى المنافسة بمضمار «ميدان» العالمي، خاصة أنها المشاركة الأولى لهم هذا الموسم في «ميدان» العالمي وسبق لهم أيضاً المشاركة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن خيوله ستواصل المشاركة في سباقات الكرنفال وصولاً إلى أمسية كأس دبي العالمي الشهر المقبل.

سعيد بن سرور: «ستورم دمدج» إلى «رأس الخور» في «السبت السوبر»

أشاد المدرب العالمي سعيد بن سرور بالمستوى المتطور الذي قدمه «ستورم دمدج» الذي ظفر بلقب «بطولة الخليج التجاري للتحدي».

وأضاف أن الوجهة المقبلة ستكون سباق «رأس الخور» في أمسية «السبت السوبر» الشهر المقبل وبعدها سيتجه إلى «القوز للسرعة» في أمسية كأس دبي العالمي.

سالم بالعبيدة: «مراس» يواصل مشاركته في الكرنفال

أشاد سالم بالعبيدة السويدي بالفوز بالباهر الذي حققه «مراس» باقتناصه لقب الشوط السابع والختامي «بطولة الشندغة للسرعة – سباق الاستدامة».

وأكد سالم بالعبيدة السويدي أن البطل سيواصل مشاركته في سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، وبعدها قد يتجه إلى أمسية كأس دبي العالمي الشهر المقبل.

وأضاف، أن الشوط كان صعباً للغاية نظراً لمشاركة نخبة من الخيول القوية العالمية الحائزة على ألقاب السباقات المصنفة، إلا أن «مراس» في نهاية المطاف تمكن من تحقيق اللقب بجدارة.

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