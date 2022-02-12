السويسرية «جانيكا» تتألق في دولية حاكم الشارقة لقفز الحواجز

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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حققت الفارسة السويسرية جانيكا سبرونغر أول فوز باسمها على صهوة الفرس «كارلوتا 276»، في افتتاحية منافسات بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم، والتي جرت على ميدان الصالة المغطاة بنادي الشارقة للفروسية، وجاءت بمواصفات المرحلتين الخاصة، برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وجوائزها 25.500 يورو، بحواجز (145) سم، وشارك فيها 30 فارساً وفارسة، نجح منهم 15 فارساً في إكمال المرحلتين دون خطأ، وتقدمتهم الفارسة جانيكا في زمن (29.68) ثانية، وحل ثانياً شين برين مع الفرس «ليدي ستار» بزمن (30.12) ثانية، والثالث غور فريلنغ مع الجواد «شابادا» في زمن 30.32 ثانية.

وشهد منافسات اليوم الثاني كل من الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وباترك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين، وسامي الدهامي رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي لقفز الحواجز سلطان اليحيائي مدير عام النادي.

تألق

وأقيمت المنافسة التأهيلية لجائزة لونجين الكبرى (5*) بمواصفات الجولة الواحدة، بحواجز (150) سم، ورصدت لها جائزة مالية بقيمة 58 ألف يورو، وتنافس عليها 64 فارساً وفارسة، وتصدر المنافسة السويدي هنريك إيكرمان مع الفرس «غلامور جيرل» في زمن (53.78) ثانية، والوصيف الإيطالي إيمانويل غوديانو، في زمن (55.06) ثانية بالجواد «نيكولاج دو ميوسك»، والثالث البلجيكي كونستانت فا باشين بالفرس «دياز دو ثوت» في زمن (55.82) ثانية.

وفي تأهيلية الجائزة الكبرى من فئة النجمتين، وجوائزها (8.000) يورو، بحواجز (140) سم، وتنافس فيها 60 فارساً وفارسة، وتوج باللقب محمد حمد الكربي مع الفرس «دارولين دي» في زمن (26.4) ثانية، والمركز الثاني الألماني ديفيد ويل بالجواد "سنتو دي روت"، في زمن (26.49) ثانية، والثالث عبد الله حميد المهيري بالجواد "كونيغ" في زمن (26.97) ثانية.

جائزة

حاز السوري شادي غريب على النصيب الأكبر من جائزة كفالور التي بلغت قيمتها (5) آلاف يورو، في منافسة تجميع النقاط بـ (الجوكر) من فئة النجمتين، بحواجز (130) سم، والحاجز الجوكر (145) سم، بأفضل زمن سجله شادي مع الفرس "أليت دو بونتس" وبلغ (57.91) ثانية، والثاني حمد سلطان اليحيائي، على صهوة الفرس «سوبرترامب اس آر زد» في زمن (59.01) ثانية، والثالث محمد ليث والفرس «جين دور» في زمن (60.52) ثانية.

جولات

وتواصلت منافسات نهائي المراحل السنية لفرسان القفز، بجولتها الثانية لفئة الفرسان الأشبال، على حواجز (115) سم، وشارك فيها 17 فارساً وفارسة، وجرى ترحيل النتائج إلى جولة الختام، وفي منافسة الجولة الثانية لفرسان المراحل السنية من فئة (الجونيورز) على حواجز (125) سم، بزيادة (5) سم، لترحل النتائج للجولة الختام.

وأقيمت أولى جولات الختام (من ثلاث جولات)، لفئة الفرسان الشباب بمواصفات الجولة الواحدة، بحواجز (130) سم، وتنافس فيها 8 فرسان، ونجح نصفهم في إكمال الجولة دون خطأ، وبالمثل تم ترحيل نتائجهم إلى جولة الختام، وتواصلت المنافسات بالجولة الأولى لنهائي الخيول الصغيرة عمر (6 ـ 7) سنوات، بحواجز ارتفاعها (120) سم، و(130)، وتم ترحيل نتائج الفئتين لجولة ختام منافسات الخيول الصغيرة.

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