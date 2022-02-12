خماسية إماراتية تاريخية في «أكليبس» لسباقات الخيل

المصدر: متابعة – خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

خطفت الإنجازات التي حققتها خيول الإمارات الأضواء في جوائز«أكليبس» الأمريكية في نسختها رقم 51، التي تعد المحفل الرسمي والختامي للإعلان عن أبطال السباقات في أمريكا الشمالية للعام 2021، إذ توج فريق جودلفين بأربعة ألقاب تاريخية غير مسبوقة في تاريخ الجوائز، فيما أضافت إسطبلات «شادويل» الفوز الخامس للملاك من الدولة، في إنجاز تاريخي آخر، ما يعني استحواذ الملاك من الإمارات على قرابة ثلث الجوائز التي تضم 16 فئة، وذلك تقديراً للإنجازات التي حققتها الإسطبلات في العام المنصرم. وشارك 235 من المقترعين البالغ عددهم 245 في التصويت على الفائزين.

بطولة الملاك

حاز فريق جودلفين على 216 صوتاً ليتوج بطلاً للملاك للمرة الخامسة في تاريخ الجوائز التي انطلقت في العام 1971، كما ظفر الإسطبل الأزرق الملكي أيضاً بجائزة المربين، إذ نال الفريق 205 أصوات، ونظراً للإنجازات القوية التي حققها فريق جودلفين في السباقات الأمريكية الموسم الماضي.

وأهدى دان برايد، الرئيس التنفيذي للعمليات في جودلفين الولايات المتحدة الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقال: تم تأسيس جودلفين قبل 30 عاماً، وكان الهدف البسيط هو المشاركة ومحاولة الفوز بأفضل سباقات العالم. وكان عام 2021 الأبرز، وكان عاماً على مستوى العالم يصعب مضاهاته في تاريخنا. وأضاف: أسس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فريق جودلفين على ثلاثة عناصر أساسية هي الحصان، الأرض والناس.

نحن محظوظون لكوننا قادرين على دعم كل تلك العناصر، ولدينا مجموعة مميزة في وسط ولاية كنتاكي، وهم جزء كبير من الفريق، إلى جانب «نيوماركت» في إنجلترا، و«كيلدير» في أيرلندا، ودبي. واختتم بالقول: إنها ليلة رائعة، حقق لنا «ميستك غايد» الفوز بكأس دبي العالمي ومضى «أسنشيال كوالتي» لتحقيق انتصارات رفيعة المستوى قبل أن يقف فحلاً بجانب «ماكسفيلد»، ولا يمكنني أن أنسى شارلي آبلبي. وما فعله في «بريدرز كب» في تحقيق ثلاثة انتصارات مع 3 خيول منتسبة جميعها للفحل «دباوي»، كان إنجازاً خاصاً جداً.

أفضل الخيول

وظفر «أسنشيال كوالتي» بجائزة بطل الأمهار ذي الثلاث سنوات عقب موسم استثنائي تضمن أول فوز بإحدى جولات التاج الثلاثي للشعار الأزرق الملكي في «بيلمونت ستيكس»، بالإضافة إلى تحقيق عدد من الألقاب أبرزها الفوز بسباق «جيم داندي ستيكس» و«ترافرز ستيكس» قبل أن يختتم سيرته ببسالة في المركز الثالث خلف حصان العام «نيكس غو» بسباق «بريدرز كب كلاسيك».

وقال مايكل باناهان، مدير الإنتاج في جودلفين، الولايات المتحدة، إنه شرف كبير فوز«أسنشيال كوالتي» باللقب، ولم يسبق له أن خيّب الآمال ونشكر المدرب براد كوكس وفريقه للإرشادات الممتازة والتعامل المنتظم مع «أسنشيال كوالتي» والفارس لوي سايز الذي قاده بشكل رائع.

السباقات العشبية

ونال «يبير» لقب جائزة أفضل حصان على الأرضية العشبية ليصبح أول خيل مقيم في أوروبا على مدى 10 سنوات يحصل على الجائزة عقب فوزين مبهرين حققهما في مشاركتين بأمريكا. وقال المدرب شارلي آبلبي: إنه إنجاز ممتاز لكل الفريق في جودلفين بالحصول على 4 ألقاب في جوائز أكليبس، والرائع أن يكون الجميع في مولتون بادوكس جزءاً من «يبير». وأضاف: تحقيق 3 انتصارات بأمسية «بريدرز كب» بخيول إنتاج تنتسب إلى «دباوي» كان إنجازاً خاصاً ، ويحق للجميع الفخر بما حققوه من إنجاز، وهو إنجاز رائع لفريق جودلفين.

بطلة المهرات

وحققت مهرة شادويل «ملذات»، بإشراف تود بليتشر، بطولة مهرات الثلاث سنوات، تقديراً لفوزها في 3 سباقات من الدرجة الأولى أبرزها «كنتاكي أوكس»، وهو تتويج يعد تكريماً لمهارة وفروسية ونظرة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الذي انتقاها من بين آلاف الخيول المعروضة في مزاد «كينلاند».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز