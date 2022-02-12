بن دري وأنكورا في ختام «ماسترز البولو»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقي اليوم فريقا بن دري وأنكورا في نهائي بطولة الماسترز للبولو، وحقق كل فريق خلال البطولة ثلاثة انتصارات، ويقود فريق بن دري، راشد بن دري ويضم الفريق كلاً من محمد بن دري وراؤول بينما يقود فريق أنكورا، خالد العمران ويضم محمد خالد وريكاردو جروز وبابلو أوركيزا.

وتجمع مباراة كأس الترضية بين فريقي الباشا ولامار، ويقود الأول هاني غابش ويضم سام براون وخوستو كزنتينيو وتوماس بريسفورد، فيما يقود الثاني ريان العجيجي ومعه كين هول ومالاكاليز أرنستو. وأعرب محمد الحبتور رئيس اتحادالبولو عن سعادته بما قدّمته الفرق من مستويات جيدة خلال البطولة، والتي تسبق «كأس دبي الذهبية».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز