موفي الكربي بطل النجمتين

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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أحرز الشاب موفي عويضة الكربي، بالفرس «جوود لاك»، جائزة المركز الأول في أولى منافسات البطولة الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، التي تتزامن مع الحدث الرئيس في بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز، والتي ينظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية، والتي تستمر حتى يوم غدٍ الأحد، وحقق موفي الكربي، مع الفرس «جوود لاك» زمناً قدره 55.17 ثانية، وجاء السوري شادي غريب مع الفرس «أليت دو بونتس» ثانياً، يليه محمد الكميتي مع الفرس «إينا فان دو»، وتم تأجيل نتائج فئتي الأشبال والجونيورز إلى منافسة الختام.

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