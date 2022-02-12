صراع مثير على لقب «جبل علي للميل» اليوم

المصدر: دبي – خالد المهيري

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يستضيف مضمار جبل علي، اليوم، حفل سباقه الثامن ضمن برنامج سباقات الموسم «2021 - 2022»، ويتألف الحفل الذي أطلق عليه اسم «أم سقيم»، من سبعة أشواط، تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها المالية مليوناً و15 ألف درهم، برعاية عدد من الشركات.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول لمسافة 1400 متر برعاية «بنك دبي التجاري» البالغ قيمة جوائزه 64 ألف درهم مشاركة 12 خيلاً أبرزها «مقادير» و «مجيب» لـ «شادويل»، «شامبيت» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، «لا هموم» لـ «فريق القمة للسباقات».

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «الشعفار للإستثمار» البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، 16 خيلاً أبرزها «الهدير» لـ «شادويل»، «بالحيل» و«مغير» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «كارب مومنتم» و«هيرو دورو» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث لمسافة 1200 متر برعاية «مركز دبي العقاري» البالغ قيمة جوائزه 72 ألف درهم مشاركة 12 خيلاً أبرزها «فوارق» لـ «شادويل»، «يجاري» و«شرم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «رايج» لـ «ر ر ر للسباقات»، «هايد بارك» لسلطان علي.

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر برعاية «ا.ر.م القابضة» البالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، 10 خيول أبرزها «نوبديز جوك» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «نمسي» لسلطان علي، «اديكتد تو كيوس» لسعيد جابر، «سمر إيز تومورو» لمايكل هيلاري بيرك و نجار بيرك.

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس «بطولة جبل علي للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» برعاية «اسطبلات شادويل» البالغ قيمة جوائزه 575 ألف درهم صراعاً قوياً بين 12 خيلاً يتقدمها «تنبيري ويلز» و «داون اون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «كويب» لـ «ر ر ر للسباقات»، «الجيرز» لـ «رباح للسباقات»، «بوكاتشيو» و «يو إيه إي برنس» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، «ديزرت ويزدوم» لحسن صالح الحمادي، «بلس كيو بارفيه» لـ «النقابة الروسية للسباقات»، «بريفنت» لأحمد غليطة المهيري، «ريمورز» لـ «اسطبلات الراشد»، «سقارة كينج» لسيد حشيش.

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس لمسافة 1600 متر برعاية «اسكانا – تكافل – الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين» البالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم، 6 خيول أبرزها «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «قريب» لناصر عسكر، «زوكيني» لحمدان بن حرمش، «تولمونت» لحمد راشد بن غدير.

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع و الختامي لمسافة 1950 متراً برعاية «مضمار جبل علي» والبالغ قيمة جوائزه 64 ألف درهم مشاركة 15 خيلاً أبرزها «بانوشوشيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «إيست كوست رود» لعبد الله المنصوري، «بويتس مايند» لسلمان علي الصابري، «كوست سكاي» لـ «سكاي للسباقات».

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