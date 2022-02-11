ترشيح 750 خيلاً للنسخة 26 من كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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كشف نادي دبي لسباق الخيل، عن ترشيح 750 خيلاً من 20 دولة، للمشاركة ضمن النسخة 26 لكأس دبي العالمي، والتي تقام منافساتها 26 مارس المقبل، من خلال 9 سباقات، بما في ذلك 6 سباقات من الفئة الأولى، ضمن الأمسية التي يترقبها عشاق سباقات الخيل حول العالم، ويشارك فيها أهم ملاك ومربي ومدربي الخيول، وأبرز الفرسان، وهي الأمسية التي يبلغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار، ومن المتوقع أن تكون حافلة بالسباقات المثيرة، كأفضل ختام لموسم السباقات، والذي يتوّجه الشوط الرئيس لكأس دبي العالمي.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أن النجاحات المتوالية التي يحققها كأس دبي العالمي، بل وقطاع رياضات الخيل على وجه العموم، هي ثمرة التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الداعم الأول والأهم لهذه الرياضة على مستوى العالم، لافتاً إلى أن الجهود لا تنقطع في ضوء توجيهات ومتابعة سموه، لترسيخ المكانة المتميزة التي تتمتع بها دولة الإمارات ودبي، على خارطة سباقات الخيل العالمية.

وأعرب الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم عن تطلعه للترحيب بأهم المُلّاك والمدربين والفرسان، وعشاق السباقات من العالم، مؤكداً قوة الترشيحات، وقال:حجم ونوعية الترشيحات القادمة، من أهم دول العالم الرائدة في سباقات الخيل، يعكس القيمة الرفيعة لكأس دبي العالمي، وما تشهده من تطور مستمر منذ الانطلاقة الأولى للكأس في عام 1996، ليتحول اليوم إلى أحد أهم الفعاليات على أجندة سباقات الخيل في العالم.

وأضاف: ترشيح العديد من الخيول المتميزة الفائزة بسباقات من الفئة الأولى، بما في ذلك «لايف إز جود» و«هوت رود تشارلي»، يثري الحدث، ويزيد من قوة المنافسة وروعة الأداء، ولا يفوتنا أن نتوجه بخالص الشكر لكل من أسهم في دعم هذه النسخة من الكأس، لتأكيد خروجها على النحو المعهود، من إحكام التنظيم واكتمال الترتيبات، وبما يواكب مكانة دولة الإمارات الرائدة في عالم سباقات الخيل ورياضاتها.

ووجّه تحية شكر لفريق عمل نادي دبي لسباق الخيل، لما أبدوه من عملٍ جاد، وتفانٍ واضح، من أجل تحقيق أعلى درجات النجاح للحدث العالمي.

مشاركة متميزة

واجتذب الشوط الرئيس لأمسية كأس دبي العالمي، الذي ترعاه طيران الإمارات، ويمتد لمسافة 2000 متر، وجائزته 12 مليون دولار، 153 خيلاً، بما في ذلك 23 خيلاً فائزة في سباقات الفئة الأولى ومن بين هؤلاء، الفائز «بكأس بيجاسوس العالمي» في الولايات المتحدة، البطل «لايف إز جود»، للمدرب تود بليتشر، الذي رشح أيضاً «هابي سيفر»، و«دكتور بوست»، بينما رشح المدرب الأمريكي دوج أونيل، الحصان «هوت رود تشارلي»، الذي قدم مستوى رائعاً في تحدي (آل مكتوم)، حيث أبهر المشاهدين بفوز مستحق في شوط الفئة الثانية لمسافة 1900 متر، بالأرضية الرملية، بالإضافة إلى مجموعة قوية من الترشيحات من الولايات المتحدة، تشمل «آرت كولكتر»، ويدربه «بيل مووت»، و«ستورم ذا كورت» للمدرب بيتر أورتن، الفائز بشوط «البريدرز كب» عام 2019.

ويأتي فريق جودلفين بالخيل «ريل وورلد»، الفائز بسباق من الفئة الثانية في ميدان، بإشراف المدرب سعيد بن سرور، الذي أحرز كأس دبي العالمي 9 مرات، آخرها ثنائيته الشهيرة في 2018 و2019، مع البطل «ثندر سنو»، وتضم الترشيحات ، الفائز بسباق من الفئة الأولى «سالوت ذا سولدجير»، من قبل المدرب البحريني فوزي ناس. واليابان، التي فازت بكأس دبي العالمي في عام 2011، مع فيكتوار بيزا، من المقرر أن تكون ممثلة تمثيلاً جيداً، مع الوصيف لعام 2021 «تشوا ويزرد»، من بين ترشيحاتها، بالإضافة إلى الفائز لسباق الفئة الأولى.

الشيما كلاسيك

واجتذب سباق الشيما كلاسيك للفئة الأولى، الذي تبلغ جائزته 6 ملايين دولار، برعاية لونجين، قائمة قوية تضم 11 من الخيول العشبية الحائزة على ألقاب من الفئة الأولى. ومن بينهم الفائز بكأس الكورونيشن، المهر «بايل درايفر»، ويدربه «ويليام ميوير» في المملكة المتحدة، و«جابان جلوري فاز»، الفائز بسباق «لونجينز فاز» لمرتين.

واستقطب سباق الفئة الأولى دبي تيرف، برعاية موانئ دبي، بجوائز 5 ملايين دولار، 22 فائزاً من الفئة الأولى من بين 210 مشاركات، بما في ذلك حامل اللقب لورد نورث، الذي تدرب في المملكة المتحدة، على يد جون جوسدن، إضافة إلى الفائز بجائزة طيران الإمارات لجبل حتا لعام 2021، «اللورد جليترز». ومن الممكن أن يمثل الولايات المتحدة «كولونل ليام»، الحائز «بكأس بيجاسوس العالمي»، ويدربه بليتشر، ويمثل فريق جودلفين، بارني روي الشهير، للمدرب تشارلي آبلبي.

والفائز من الدرجة الأولى في الولايات المتحدة «سي سي»، ويدربه مايكل مكارثي، من بين 161 مرشحاً لشوط الفئة الأولى «دبي جولدن شاهين»، على مسافة 1200 متر بالأرضية الرملية، في حين قدم المدرب جونيور، نجمه «درين ذا كلوك»، الفائز بسباق الفئة الأولى «وودي ستيفن»، ومن ناحية أخرى، رشح المدرب مارك جلات، الخيل الفائز بسباق البريدرز كب «د.شيفل».

ويضم سباق«القوز سبرينت» للفئة الأولى، 170 مرشحاً، ومنهم حامل اللقب «اكسترافجانت كيد»، و يدربه بريندان والش، والفائز بكأس «هايدوك سبرينت»، «إماراتي أنا» ويدربه كيفن راين في المملكة المتحدة .

3 أشواط

وتضم الأمسية، 3 أشواط للفئة الثانية، من بينها «داربي الإمارات»، الذي استقطب 141 مشاركة، من بينهم «البحر» لتشارلي آبلبي، الفائز بسباق من الفئة الأولى، بينما رشح المدرب بوب بافيرت «باينهرست»، ومن الممكن أن يمثل المدرب الأمريكي أيضاً نجمه «إيت رينجز»، الفائز بسباق من الفئة الأولى، من خلال مشاركته في شوط «جودلفين مايل» للفئة الثانية، ومن المقرر منافسة بطل النسخة الماضية «سيكرت امبيشن»، للمدرب بوبات سيمار.

ويحظى شوط «دبي جولد كاب» للفئة الثانية لمسافة 3200 متر بشعبية كبيرة، واجتذب بعض الترشيحات المثيرة من أوروبا ومن بينهم ، الفائز بسباق السينت ليجر الإيرلندي للفئة الأولى «سيرج فور أي سونج»، للمدرب جوني مورتاج، و«سوني بوي ليستون»، الفائز بنفس السباق عام 2021.

وتحظى الخيول العربية الأصيلة ، بفرصة التألق في «دبي كحيلة كلاسيك»، وجائزته مليون دولار وتم ترشيح 70 حصاناً للسباق، منهم الفائز بالنسخة الماضية «دريان»، والوصيف «أي إف الواجل»، للمالك خالد النابودة.

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