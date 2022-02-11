احتفالية «الإمارات للابتكار» تزين الأمسية الخامسة لكرنفال الكأس العالمي اليوم

المصدر: دبي- خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق، اليوم، الأمسية الخامسة لكرنفال كأس دبي العالمي على مضمار «ميدان»، والتي تم تخصيصها للاحتفاء بـ«شهر الإمارات للابتكار»، إذ ستحمل أشواط أمسية اليوم أسماء اختارها فريق عمل «شهر الإمارات للابتكار».

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول «بطولة مزرعة الروية- سباق الإلهام» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» .

على المضمار الرملي البالغ قيمة جوائزه 40 ألف دولار مشاركة 10 خيول أبرزها «اكسفورد» و«وينكد» لـ«إسطبلات العجبان»، «آر بي موني تو بيرن» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، «إيه إف العجاج» و«شبيه الريح» لخالد خليفة النابودة.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني «سباق المستقبل» لمسافة 2410 أمتار على المضمار العشبي البالغ قيمة جوائزه 80 ألف دولار 16 خيلاً أبرزها «جلوبال ستورم» و«فولكانك سكاي» و«بن بطوطة» و«جلوبال هيت» و«كينج سوير» و«بريليانت لايت» لجودلفين، و«جبر» لـ«شادويل».

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث «بطولة الـ 2000 جنيز الإماراتي- سباق الإبداع» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي البالغ قيمة جوائزه 150 ألف دولار مشاركة 13 خيلاً أبرزها «نادر» لجودلفين، «ساداتي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «راوي» لـ«ر ر ر للسباقات»، و«مستر كافو» لسلطان علي.

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع «بطولة الخليج التجاري للتحدي - سباق اللا مستحيل» لمسافة 1400 متر «قوائم» على المضمار العشبي البالغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار 16 خيلاً، أبرزها «دبي» و«مودرن نيوز» و«ستورم دمدج» و«متفوق» و«كوينتيلوس» لجودلفين، و«زينهم» لـ«شادويل».

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس «بطولة كيرلين ستيكس - سباق الطموح» لمسافة 2000 متر «قوائم» على المضمار الرملي البالغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار مشاركة 13 خيلاً أبرزها «دبي أيكون» و«ريبيلز رومانس» و«بيغ تيم» لجودلفين، و«بوك ريفيو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس «بطولة سنجسبيل ستيكس- سباق الإمارات تبتكر» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» على المضمار العشبي البالغ قيمة جوائزه 180 ألف دولار 13 خيلاً أبرزها «آرت دي فال» و«بدوانز ستوري» و«باشن آند جلوري» و«رويال فليت» و«زاغوزكي» لجودلفين، و«الفريق» لـ«شادويل».

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع «بطولة الشندغة للسرعة - سباق الاستدامة» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي البالغ قيمة جوائزه 150 ألف دولار مشاركة 9 خيول أبرزها «ابن مالك» لـ«شادويل»، و«كانفاسد» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، و«الطارق» لعبد المحسن العبد الكريم، و«فريدم فايتر» لـ«إسطبلات الراشد».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز