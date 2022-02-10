ترشيح أكثر من 750 خيلا من 20 دولة للمشاركة في النسخة الـ26 لكأس دبي العالمي

المصدر: البيان

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كشف نادي دبي لسباق الخيل عن ترشيح 750خيلًا من 20 دولة للمشاركة ضمن النسخة السادسة والعشرين لكأس دبي العالمي والتي تقام منافساتها في 26 مارس 2022 من خلال تسعة سباقات، بما في ذلك ست سباقات من الفئة الأولى، ضمن الأمسية التي يترقبها عشاق سباقات الخيل حول العالم ويشارك فيها أهم ملاك ومربي ومدربي الخيول وأبرز الفرسان، وهي الأمسية التي يبلغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار، ومن المتوقع أن تكون حافلة بالسباقات المثيرة كأفضل ختام لموسم السباقات والذي يتوّجه الشوط الرئيسي لكأس دبي العالمي.

وقد أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أن النجاحات المتوالية التي يحققها كأس دبي العالمي، بل وقطاع رياضات الخيل على وجه العموم، هي ثمرة التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الداعم الأول والأهم لهذه الرياضة على مستوى العالم، لافتا إلى أن الجهود لا تنقطع في ضوء توجيهات ومتابعة سموه لترسيخ المكانة المتميزة التي تتمتع بها دولة الإمارات ودبي على خارطة سباقات الخيل العالمية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل عن تطلعه للترحيب بأهم المُلّاك والمدربين والفرسان وعشاق السباقات من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً قوة الترشيحات وقال: "حجم ونوعية التشريحات القادمة من أهم دول العالم الرائدة في مجال سباقات الخيل يعكس القيمة الرفيعة لكأس دبي العالمي، وما تشهده من تطور مستمر منذ الانطلاقة الأولى للكأس في العام 1996 ليتحول اليوم إلى أحد أهم الفعاليات السنوية على أجندة سباقات الخيل في العالم".

وأضاف: "ترشيح العديد من الخيول المتميزة الفائزة بسباقات من الفئة الأولى، بما في ذلك "لايف إز جود" و "هوت رود تشارلي" يثري الحدث ويزيد من قوة المنافسة وروعة الأداء، ولا يفوتنا أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من أسهم في دعم هذه النسخة من الكأس لتأكيد خروجها على النحو المعهود من إحكام التنظيم واكتمال الترتيبات، وبما يواكب مكانة دولة الإمارات الرائدة في عالم سباقات الخيل ورياضاتها"، موجهاً كذلك تحية شكر وعرفان لفريق عمل نادي دبي لسباق الخيل لما أبدوه من عملٍ جاد وتفانٍ واضح من أجل تحقيق أعلى درجات النجاح للحدث العالمي.

مشاركة متميزة

وقد اجتذب الشوط الرئيسي لأمسية كأس دبي العالمي الذي ترعاه طيران الإمارات، و يمتد لمسافة 2000 متر ، 153 خيلاً ، بما في ذلك 23 خيلاً فائزين في سباقات الفئة الأولى. ومن بين هؤلاء الفائز "بكأس بيجاسوس العالمي" في الولايات المتحدة البطل "لايف إز جود" للمدرب تود بليتشر ، الذي رشح أيضاً "هابي سيفر" و"دكتور بوست" بينما رشح المدرب الأمريكي دوج أو نيل الحصان "هوت رود تشارلي" الذي قدم مستوى رائعاً خلال مشاركته في تحدي (آل مكتوم) حيث أبهر المشاهدين بفوز مستحق في شوط الفئة الثانية لمسافة 1900 متر على الأرضية الرملية، بالإضافة الى مجموعة قوية من الترشيحات من الولايات المتحدة تشمل أيضاً "ارت كولكتر" ، الذي يدربه "بيل مووت"، و "ستورم ذا كورت" للمدرب بيتر اورتن الفائز بشوط "البريدرز كب" عام 2019.

ويأتي فريق جودلفين أيضاً بالخيل "ريل وورلد" الفائز بسباق من الفئة الثانية في ميدان بإشراف المدرب سعيد بن سرور الذي أحرز كأس دبي العالمي لتسع مرات آخرها كانت ثنائيته الشهيرة في عامي 2018 و2019 مع البطل "ثندر سنو"، وتضم الترشيحات أيضاً الفائز بسباق من الفئة الأولى "سالوت ذا سولدجير" من قبل المدرب البحريني فوزي ناس.

اليابان، التي فازت بكأس دبي العالمي في عام 2011 مع فيكتوار بيزا ، من المقرر أيضًا أن تكون ممثلة تمثيلًا جيدًا ، مع الوصيف لعام 2021 "تشوا ويزرد" من بين ترشيحاتها ، بالإضافة إلى الفائز لسباق الفئة الأولى.

واجتذب سباق الشيما كلاسيك للفئة الأولى الذي تبلغ قيمة جائزته 6 ملايين دولار، برعاية لونجين، قائمة قوية تضم 11 من الخيول العشبية الحائزة على ألقاب من الفئة الأولى. ومن بين هؤلاء الفائز بكأس الكورونيشن المهر "بايل درايفر"، الذي يدربه"ويليام ميوير" في المملكة المتحدة، كذلك "جابان جلوري فاز"، الفائز بسباق "لونجينز فاز" لمرتين.

واستقطب سباق الفئة الأولى دبي تيرف برعاية موانئ دبي والذي تبلغ قيمة جوائزه 5 ملايين دولار 22 فائزًا من الفئة الأولى من بين 210 مشاركة ، بما في ذلك حامل اللقب لورد نورث ، الذي تدرب في المملكة المتحدة على يد جون جوسدن، إضافة إلى الفائز بجائزة طيران الإمارات لجبل حتا لعام 2021 ، "اللورد جليترز". ومن الممكن أن يمثل الولايات المتحدة الأمريكية "كولونل ليام" الحائز "بكأس بيجاسوس العالمي" ، الذي يدربه بليتشر ، و يمثل فريق جودلفين بارني روي الشهير للمدرب تشارلي أبليبي.

والفائز من الدرجة الأولى في الولايات المتحدة ، "سي سي" ، الذي يدربه مايكل مكارثي ، من بين 161 مرشحاَ لشوط الفئة الأولى "دبي جولدن شاهين"، على مسافة 1200 متر على الأرضية الرملية، في حين قدم المدرب جوزيف جونيور نجمه "درين ذا كلوك" الفائز في سباق الفئة الأولى "وودي ستيفن"، ومن ناحية أخرى رشح المدرب مارك جلات الخيل الفائز بسباق البريدرز كب "دكتور شيفل".

أحد أهم سباقات الأمسية ويمتد لمسافة 1200 متر على الأرضية العشبية "القوز سبرينت" للفئة الأولى، يضم 170 مرشحاَ، بما في ذلك حامل اللقب "اكسترافجانت كيد”، الذي يدربه بريندان والش، والفائز بكأس "هايدوك سبرينت" النجم الذي يدربه كيفن راين في المملكة المتحدة "إماراتي أنا".

وتضم أمسية كأس دبي العالمي أيضاَ ثلاثة أشواط للفئة الثانية، من بينها "داربي الإمارات" الذي استقطب 141 مشاركة ومن بين هؤلاء "البحر" لتشارلي أبلبي الفائز بسباق من الفئة الأولى بينما رشح المدرب بوب بافيرت "باينهرست" ومن الممكن ان يمثل المدرب الأمريكي أيضا نجمه "ايت رينجز" الفائز في سباق من الفئة الأولى من خلال مشاركته في شوط "جودلفين مايل" للفئة الثانية ومن المقرر منافسة بطل النسخة الماضية سيكرت امبيشن للمدرب بوبات سيمار.

ويعتبر شوط "دبي جولد كاب" للفئة الثانية لمسافة 3200 مترًا على الأرضية العشبية، سباقاً بالغ التميز، ويحظى بشعبية كبيرة وقد اجتذب بعض الترشيحات المثيرة من أوروبا على وجه الخصوص. ومن بين هؤلاء الفائز بسباق السينت ليجر الأرلندي للفئة الأولى "سيرج فور أي سونج" للمدرب جوني مورتاج بالإضافة الى "سوني بوي ليستون" الذي فاز بنفس السباق عام 2021.

وتحظى الخيول العربية الأصيلة أيضاً بفرصة التألق في شوط "دبي كحيلة كلاسيك" الذي تبلغ قيمة جائزته مليون دولار، وهو السباق الذي لطالما استهلت به الأمسية العالمية. وتم ترشيح 70 حصان للسباق، بما في ذلك الفائز بالنسخة الماضية "دريان" والوصيف "أي اف الواجل" الذين يمثلون المالك خالد النابودة.

ويمكن متابعة القائمة الكاملة للترشيحات من خلال الرابط:

https://dubairacingclub.com/sites/default/files/2022-02/DWC%20Nomination%20Entries%20Final.pdf

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