إنجاز قياسي عالمي لمربط دبي في «مزاد كتارا»

المصدر: دبي - وام

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حقق مربط دبي للخيول العربية قيمة قياسية بمزاد كتارا للخيل العربية، أول من أمس، بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك ببيع بويضة الفرس العالمية المنتجة للعديد من الأبطال «إف تي شيلا» ابنة البطل شايل دريم ديزرت والفرس «سول بيرتي تي جي س» بمبلغ 3 ملايين و200 ألف ريال قطري، وهو أعلى سعر لبويضة من الأفراس العربية الأصيلة في العالم.

وقد كانت البويضة الأغلى عالمياً من نصيب مربط الثمامة القطري المملوك لكل من نبيل علي بن علي ودانة نبيل علي بن علي. وأضافت الفرس العالمية «إف تي شيلا» إلى سجلاتها الذهبية والقياسية العالمية بصمة جديدة من الإنجازات القياسية العالمية لمربط دبي للخيول العربية الذي يستمر في تأكيد ريادته وقيادته لجودة الإنتاج العالمي في عالم الخيل العربية الأصيلة في العصر الحديث والعالم المعاصر.

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