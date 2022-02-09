سباق «أم سقيم» بـ«جبل علي» يوم السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف مضمار جبل علي يوم السبت المقبل حفل سباقه الثامن ضمن برنامج سباقات الموسم «2021 - 2022»، ويتألف الحفل الذي أطلق عليه اسم «أم سقيم»، من سبعة أشواط، تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها المالية مليوناً و15 ألف درهم، برعاية عدد من الشركات.

وأكد أحمد سعيد الشحي، عضو اللجنة المنظمة لسباقات مضمار جبل علي، أن المضمار جاهز لاستقبال سباقه الثامن لهذا الموسم «أم سقيم» يوم السبت، مضيفاً أن اللجنة المنظمة أكملت كافة استعداداتها لإخراج السباق في ثوب رائع وجميل ينال رضا جمهور المضمار الكبير. وأضاف أن اللجنة المنظمة حريصة على تنفيذ توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مؤسس وراعي المضمار والتي تتمثل في توفير جميع سبل الراحة والحفاوة لرواد المضمار الأصفر من ملاك ومدربين وفرسان وجمهور.

رعايات مقدرة

من جانبه تقدم المهندس شريف الحلواني مدير المضمار بالشكر لجميع رعاة السباقات يوم السبت، وقال: «نتمنى أن يخرج اليوم بالصورة المثلى التي يتمناها جميع الرعاة وآملين أن يحصل شركاؤنا في النجاح رعاة السباقات على المردود الإعلامي المنتظر لمثل هذه الرعايات المقدرة وعلى أمل أن يستمر تواصلنا في المواسم المقبلة لدعم سباقات الخيل في الدولة بصفة عامة وفي المضمار الأصفر بصفة خاصة».

وتقدم الحلواني بالشكر لهيئة الإمارات لسباق الخيل على جهودها وتعاونها الدائم في سبيل تطوير السباقات بالمضمار الأصفر والوصول إلى كل ما يطلبه الملاك والمدربون والفرسان مما كان له أكبر الأثر في إثراء سباقات الخيل بمضمار جبل علي، كما توجه بالشكر إلى وسائل الإعلام بشقيها المرئي والمقروء لإسهامها بفعالية في نشر فنيات رياضة الفروسية، وتعريف الجماهير الغفيرة وأساسياتها وتقنياتها وهو السبب الذي يجذب الجماهير بكثافة تجاه المضمار الأصفر.

إجراءات احترازية

وأعربت إدارة المضمار عن ترحيبها بالجمهور في السباق الثامن للمضمار العائلي، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية باتباع بروتوكول كوفيد 19، وفقاً لتوجيهات الجهات المختصة، وتتضمن الإجراءات أن لا يزيد الحضور الجماهيري على 7 آلاف شخص بحد أقصى، مع ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء قناع الوجه في جميع الأوقات، كما يتوجب على الحضور كذلك إثبات الحصول على جرعتين من التطعيم، حيث لن يسمح بالدخول لمن لا يظهر إشارة المرور الخضراء عبر تطبيق الحصن. وأعلنت اللجنة المنظمة أنه سيتم توزيع استمارات الترشيح في بوابات الدخول للأشخاص من عمر 16 عاماً وما فوق.

ورصدت اللجنة المنظمة لسباقات مضمار جبل علي، سيارة للجمهور يتم السحب عليها، فضلاً عن 100 جائزة عينية، عن طريق الكوبونات التي ستوزع مجاناً على البوابات، وسيتم السحب عليها خلال السباق، بالإضافة إلى الجوائز النقدية لمسابقة الترشيحات والتي تمت زيادة المبالغ المخصصة لها.

وأكملت إدارة مضمار جبل علي كافة الاستعداد لاستقبال الجمهور في سباق (أم سقيم) بصورة مميزة، حيث تمت تهيئة جميع المرافق المختلفة بالمضمار مع تأمين جميع وسائل الراحة عبر توفير حافلات لنقل الجمهور من مواقف السيارات إلى داخل المضمار، وتوفير نقاط طبية تقدم الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى كافتيريا تقدم المأكولات والمشروبات.

جوائز الأشواط

ورصدت المؤسسات والشركات الراعية لسباق «أم سقيم» جوائز مالية للأشواط السبعة، بلغت قيمتها الإجمالية مليوناً و15 ألف درهم موزعة كالتالي: الشوط الأول برعاية «بنك دبي التجاري» 64 ألف درهم، ويقام الشوط الثاني برعاية «الشعفار للاستثمار» وتبلغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، والشوط الثالث برعاية «مركز دبي العقاري» بقيمة 72 ألف درهم، وترعى «ايه آر ام القابضة» الشوط الرابع، وتبلغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، وخصصت 575 ألف درهم للشوط الخامس وهو برعاية «شادويل»، و80 ألف درهم للشوط السادس برعاية «الشركة الاسكندنافية للتأمين»، أما الشوط السابع برعاية «مضمار جبل علي» بقيمة 64 ألف درهم. كما تم رصد مبلغ 8 آلاف درهم لمسابقة أفضل الخيول مظهراً برعاية مضمار جبل علي بواقع 1000 درهم في كل شوط، ما عدا الشوط الخامس رصد له مبلغ 2000 درهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز