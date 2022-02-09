«نادي غنتوت» ينظم مهرجان الأمل لأصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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ينظم نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو «مهرجان الأمل لأصحاب الهمم للبولو» لفئة التوحد، ومنتسبي الهلال الأحمر «فئة الأيتام» بأبوظبي غداً في ملاعبه، وذلك تحت رعاية وبتوجيهات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي.

وأكد النادي في بيان أمس أنه سيتم تخصيص ريع هذا المهرجان الخيري لدعم فئة أصحاب الهمم لفئة التوحد التي تحظى بمكانة كبيرة في نفوس كل شرائح المجتمع، مشيراً إلى اكتمال تجهيزات اللجنة العليا المنظمة للمهرجان برئاسة حمد عبد الرحمن الشيخ المدير التنفيذي للنادي من أجل إخراج الحدث السنوي بأفضل صورة.

وأكد حمد عبد الرحمن الشيخ أن كل اللجان أتمت استعداداتها لإخراج المهرجان بأفضل صورة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، واستثماراً لدعم مجلس أبوظبي الرياضي ومساهمة العديد من الشركات والجهات مثل شرطة أبوظبي ونادي تراث الإمارات وجمعية الإمارات للبولو والعديد من شركات القطاع الخاص.

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