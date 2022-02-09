إنجاز قياسي عالمي لمربط دبي في مزاد كتارا للخيل العربية

المصدر: وام

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حقق مربط دبي للخيول العربية قيمة قياسية بمزاد كتارا للخيل العربية مساء أمس بالعاصمة القطرية الدوحة وذلك ببيع بويضة الفرس العالمية المنتجة للعديد من الأبطال "إف تي شيلا" ابنة البطل شايل دريم ديزرت والفرس "سول بيرتي تي جي س" بمبلغ 3 ملايين و200 ألف ريال قطري وهو أعلى سعر لبويضة من الأفراس العربية الأصيلة في العالم وقد كانت البويضة الأغلى عالميا من نصيب مربط الثمامة القطري المملوك لكل من السيد نبيل علي بن علي والآنسة دانة نبيل علي بن علي.

وأضافت الفرس العالمية "إف تي شيلا" إلى سجلاتها الذهبية والقياسية العالمية بصمة جديدة من الإنجازات القياسية العالمية لمربط دبي للخيول العربية الذي يستمر في تأكيد ريادته وقيادته لجودة الإنتاج العالمي في عالم الخيل العربية الأصيلة في العصر الحديث والعالم المعاصر.

والقيمة السعرية للفرس "إف تي شيلا" في مزاد كتارا للخيل العربية لم تكن استثناء بالنظر لأهمية الفرس والإنتاج المحلي العالمي لمربط دبي، وهو مربط يحتفظ بإنجازات براقة في المزادات الدولية التي كان آخرها مزاد إكسبو الإستثنائي 2020 للخيل العربية في شهر أكتوبر2021 وقبله مزاد اللؤلؤة في شهر مارس 2021 بالتزامن مع معرض دبي للخيول وبطولة دبي للجواد العربي 2021 حيث سجل المزادان أرقاما قياسية تترجم الأهمية القصوى لإنتاج مربط دبي لدى مجتمع الخيل العربية عالميا.

وأثبتت الفرس "إف تي شيلا" جدارتها كبطلة عالمية منذ العام 2010 حين أحرزت لقب بطولة العالم بباريس ثم أكدت معدنها الذهبي العالمي في نفس البطولة عام 2012 بالإضافة إلى تتويجها الذهبي خارج باريس في أقوى البطولات الدولية منها بطولة كأس كل الأمم وبطولة منتون الدولية وبطولة إيطاليا الدولية وبطولة دبي للجواد العربي ومنذ العام 2012 شكلت إف تي شيلا رقما متميزا يحمل أسرارا بطولية وإنتاجية وحافظت على عطائها الخاص الذي عمم إنتاج خيل عالمية بطلة توافدت على الساحات العالمية، نذكر منها آخر عناقيدها الفاتنة مثل دي شهلا ودي شرار ودي شامخة ودي شيهانة ودي شعلة وغيرها كثير. أضف إلى ذلك إنجازات العديد من إنتاجها من الأفحل والأفراس المنتجة لخيول بطلة سادت في مختلف البطولات وصبغت بمدادها الذهبي دماء مرابط في كل مكان في العالم.

وكان آخر محطات تميز "إف تي شيلا" على المستوى العالمي قبل إنجازها التاريخي العالمي في مزاد كتارا للخيل العربية الأصيلة تتويجها في بطولة العالم بباريس في العام 2019 بلقب أفضل فرس منتجة للأبطال في العالم وهي البطولة التي تم فيها تتويج أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم الذي أحرز العديد من ألقاب الأفضلية العالمية في الإنجاز والإنتاج وصولا إلى بطولة العالم بباريس الأخيرة حيث نال مجددا لقب أفضل فحل منتج للأبطال في العالم.

وأعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية عن سعادته بالإنجاز القياسي للمربط في مزاد كتارا للخيل العربية ضمن مهرجان كتارا الدولي للخيل العربية.

وقال " الإنجاز الجديد مؤشر صريح على المكانة الخاصة لمربط دبي الذي لم يتوقف عن تسجيل الأهداف الكبرى في إنتاج يقود اليوم جودة عالمية مشهودة تأسس لأجل تحقيقها منذ 15 عاما بأمر من فارس العرب والعالم وحكيم الإنتاج المحلي للخيل العربية الأصيلة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وقد جسد سموه حلم الإمارات ومؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وذلك حينما جعل الخيل العربية قضية استراتيجية ضمن استراتيجيات النهوض بالمستقبل.

وأضاف " الفرس إف تي شيلا كانت إحدى اللبنات الصلبة في تأسيس إنتاج مربط دبي الذي أثبت قوته العالمية وهي لا تزال بفضل الله حاضنة معطاء ومصدرا متميزا في صناعة الأبطال وتطوير إنتاج الخيل العربية في كل مكان من العالم وهي تستحق هذا الإحتفاء بقيمتها الخاصة مثلما يستحق مربط الثمامة أن يكون المحتفي المتميز بجوهرة الفرس إف تي شيلا وتهانينا لمربط الثمامة على ثقته الأصيلة وتمنياتنا للسيد نبيل علي بن علي والآنسة دانة نبيل علي بن علي بالتوفيق في مسيرة المربط نحو تحقيق أعظم الإنجازات التي تناسب وفاءه لقضية الخيل العربية وتطويرها وتعميق جودتها".

واعتبر عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية عن سعادته بإنجاز الفرس العالمية "إف تي شيلا" في مزاد كتارا للخيل العربية منوها بالأهمية التاريخية للمزاد على مستوى العالم.

وقال " مزاد كتارا جسد علو الاهتمام الخليجي بتطوير الخيل العربية الأصيلة عالميا ومن حق المرابط الخليجية أن تحتفظ بأجمل ما لديها من إنتاج أكد بصمته البطولية في العالم وإف تي شيلا ليست أي فرس بطلة بل هي متعددة الإنجازات البطولية العالمية وهي أم للعديد من الأبطال العالميين وتعتبر علامة بارزة في صناعة أمجاد أفضل مربط في العالم".

وأضاف " كل أعمدة الإنتاج في مربط دبي من أفحل وأفراس هي اليوم أعمدة للإنتاج العالمي من الخيل العربية الأصيلة ولايزال المجال مفتوحا أمام كل المهتمين بتطوير إنتاجهم في الحصول على تشبيات متميزة وخيول ذات جودة عالية يضعها المربط رهن اختياراتهم لخدمة مساراتهم في تطوير إنتاجهم وإنجازاتهم بمستويات تجعلهم أكثر فرادة وتمكنهم من إعادة الدور الذي عمل مربط دبي على القيام به ومشاركة المرابط المتميزة في تعميقه".

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