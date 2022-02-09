بطولة حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز تنطلق غداً

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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بناءً على توجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدعم ورعاية أنشطة الفروسية، وتحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق من غد وحتى 13 الجاري بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز البطولة أول بطولة من فئة الخمس نجوم تقام في صالة مغطاة في الشرق الأوسط والوطن العربي، بمشاركة 300 فارس من 35 دولة عربية وغربية وأوروبية بجوائز تبلغ قيمتها 425 ألف يورو جوائز مالية للفائزين.

وتعد بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة آخر البطولات الدوري العربي المانحة لنقاط التأهيل لنهائي كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية «لاس فيغاس 2022».

نهائيات

وسيصاحب بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة نهائي المجموعة الإقليمية السابعة للفئات العمرية (أشبال ـ ناشئين ـ شباب) والخيول الصغيرة السن، وتعد النسخة الثالثة حيث أقيمت النسختان السابقتان باستضافة نادي الشارقة للفروسية والسباق وتقام هذه النسخة بعد النجاح الكبير التي حظيت به النسخ السابقة، وذلك تطبيقاً لاستراتيجية النادي الحكيمة بالاهتمام بالنشء الجديد والاهتمام بتنمية المواهب ليكونوا على منصات التتويج الدولية ووضع هذه البطولات ضمن الأجندة الدولية لرياضة قفز الحواجز.

28 شوطاً

وتكون البطولة لهذا العام في الصالات الداخلية (الصالة المغطاة) والميدان الخارجي وعدد أشواط البطولة 28 شوطاً، 13 شوطاً منها في الصالة المغطاة 15 شوطاً في الميدان الرملي الخارجي مقسمة على الأيام الأربعة بين فئة الخمس نجوم وفئة النجمتين وأشواط للخيول صغيرة السن ونهائي المجموعة الإقليمية السابعة للفئات العمرية.

وستنطلق منافسات البطولة اليوم بالشوط الأول شوط فندق سنترو بجولتين بارتفاع حواجز يصل 130 سم وبمجموع جوائز 4000 يورو، ويتبعه الشوط الثاني الشوط المؤهل لنهائي المجموعة الإقليمية السابعة للأطفال بجولة واحدة وبحواجز يصل بارتفاع 110 سم وبمجموع جوائز 1500 يورو.

الصالة المغطاة

ويختتم اليوم الأول بالشوط الثالث الشوط المؤهل لنهائي المجموعة الإقليمية السابعة للناشئين وبجولة واحدة وبحواجز يصل ارتفاعها 120 سم وبجوائز قدرها 2000 يورو. وتتواصل منافسات البطولة غداً الجمعة وتشهد 9 أشواط ومثلها بعد غد السبت بتسعة أشواط وتختتم يوم الأحد بسبعة أشواط على أرض الميدان الخارجي والصالة المغطاة. وسيصاحب البطولة فعاليات مسلية للجمهور ومنها معرض لمستلزمات الفروسية وقرية تراثية ومطاعم منوعة تلبي جميع الأذواق.

وفي الختام وجهت إدارة النادي الشكر الجزيل للشركات الراعية: شركة لونجين الراعي الرسمي، ومجلس الشارقة الرياضي وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ومصرف الشارقة الإسلامي، ومستشفى الشارقة للخيول، وقناة الشارقة الرياضية، وشركة كافالو، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وفندق سينترو الشارقة، وشركة ماجستيك، وجميع وسائل الإعلام.

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