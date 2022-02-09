أغلى كؤوس القدرة تنطلق الأحد

المصدر: أبوظبي - وام

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برعاية ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أكملت قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة استعداداتها لتنظيم واستضافة النسخة الـ23 لبطولة «كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة» لمسافة 160 كلم على 6 مراحل، والتي تنطلق الأحد المقبل.

وشهدت عمليات التسجيل للمشاركة في البطولة إقبالاً كبيراً، حيث تسابق الفرسان والفارسات للتسجيل، إذ تحظى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» بسمعة مرموقة داخل الدولة وخارجها.

وقال مسلم العامري المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة، بهذه المناسبة: إن دعم ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لبطولة «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، تمثل مصدر اعتزاز للمشاركين في الحدث الرياضي الكبير وحافزاً لنجاح تنظيم فعالياته المتنوعة.

وأضاف أن فريق العمل بالقرية أكمل التجهيزات اللازمة لإخراج البطولة في أبهى صورة من خلال توفير كل ما يحتاجه المشاركون.

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