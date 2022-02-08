نادي دبي لسباق الخيل يدعم شهر الإمارات للابتكار في مضمار ميدان

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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سيحتفل مضمار ميدان لسباق الخيل بشهر الإمارات للابتكار عندما يستضيف الأمسية الخامسة لكرنفال كأس دبي العالمي 2022 يوم الجمعة 11 فبراير.

تأسس شهر الإمارات للابتكار في عام 2016، ويستمر هذا العام من 1 فبراير حتى 28 فبراير. هدفه هو المساعدة في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً للابتكار، من خلال سلسلة من الفعاليات وورش العمل.

فعاليات «الإمارات تبتكر 2022»، الحدث الوطني الأكبر من نوعه للاحتفاء بالابتكار في كافة إمارات الدولة، والهادف لترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز المشاركة المجتمعية في ابتكار تجارب ومبادرات يتم توظيفها في دعم توجهات دولة الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة.

ويشرف مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي على فعاليات «الإمارات تبتكر 2022» التي تقام طوال شهر فبراير في جميع أنحاء الدولة، بمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، وأفراد المجتمع، وتركز على تحسين مشاركة المجتمع في التأسيس لمبادرات مستقبلية وإحداث حراك مجتمعي شامل يتبنى ثقافة الابتكار في مختلف مجالات العمل وترسيخه ممارسة مجتمعية يومية، وتحفيز أصحاب العقول والإبداعات والأفكار، لإيجاد حلول ومبادرات مبتكرة تسهم في تحسين حياة المجتمع.

وتشهد «الإمارات تبتكر» تنظيم مئات الفعاليات والأنشطة في مختلف إمارات الدولة، التي تشمل عقد مؤتمرات وورش عمل وإطلاق جوائز ومبادرات مبتكرة جديدة في مختلف المجالات.

وأثناء ترحيبه بشهر الإمارات للابتكار في مضمار ميدان، قال اللواء محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل: «يسعدنا أن نخصص أمسية الكرنفال الخامسة لـ«شهر الإمارات للابتكار»، وهذه مبادرة مهمة تساعد على تعزيز تطوير الأفكار في جميع أنحاء الدولة وتدعم استراتيجية الابتكار الوطنية. نأمل أن يحظى فريق شهر الإمارات للابتكار بأمسية ممتعة ومشاهدة سباقات مثيرة».

وأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى تعزيز الشراكات مع الجهات الخاصة والمجتمعية لترسيخ ثقافة الابتكار في مجتمع دولة الإمارات أسلوب حياة ومنهجية عمل، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار.

وقالت هدى الهاشمي إن فعاليات «الإمارات تبتكر 2022» تمثل فرصة فريدة لمشاركة الجميع في بحث وعرض الأفكار والمشاريع المبتكرة بما يسهم في نشرها وتعريف أفراد المجتمع بأهميتها في تحسين الحياة وبناء المستقبل، مشيدة بمبادرة نادي دبي لسباق الخيل بالاحتفاء بـ«الإمارات تبتكر 2022» في أبرز الفعاليات التي ينظمها خلال الشهر.

ستحمل أشواط أمسية الجمعة أسماء اختارها فريق عمل «شهر الإمارات للابتكار»، وتشمل شوط الفئة الثانية سنيجسبيل ستيكس، المقدم من «الإمارات تبتكر» لمسافة 1800 متر على الأرضية العشبية، والذي فاز به النجم العالمي لورد جليترز العام الماضي. وينظم نادي دبي لسباق الخيل أيضاً شوط الـ 2000 جينيز الإماراتي للمهور في سن الثالثة، المقدم من «سباق الإبداع»، وشوط كرلين ستيكس – ليستد، المقدم من «سباق الطموح»، وهو سباق تحضيري معترف به لكأس دبي العالمي الذي تبلغ قيمة جائزته 12 مليون دولار. ومن المتوقع أن يجتذب سباق الـ 2000 متر الفائز الفئة الأولى «سالوت ذا سولدجار» للمدرب البحريني المقيم في الإمارات فوزي ناس.

والجدير بالذكر أن ليلة السباق مميزة، حيث سيشهد شوط الشندغة سبرينت للفئة الثالثة مشاركة «الطارق»، الفائز بالنسخة الماضية في عام 2021 للدفاع عن لقبه، بالإضافة إلى شوط الفئة الثانية مزرعة الروية للخيول العربية الأصيلة، المقدم من «سباق الإلهام».

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