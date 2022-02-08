«بحر مسقط» بطل التاج الثلاثي العربي في مضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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صادف الجواد المتألق «بحر مسقط» التوقعات بنيله لقب سباق الجولة الأولى من بطولة التاج الثلاثي العربي في الشوط الخامس من الحفل الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي أول من أمس واشتمل على 6 أشواط بقيمة جوائز مالية 620 ألف درهم.

واستهل الحفل بفوز «إيه اف فلق» لنقابة البراق بلقب الشوط الأول من سباق «وادي نقب» لمسافة 1200 متر بقيادة الفارس أنطونيو فريزو قاطعاً المسافة في زمن قدره 1:20:51 دقيقة، وذهب لقب الشوط الثاني من سباق «وادي سدر» للمسافة ذاتها إلى «إيه أف مجالس» لخالد النابودة بقيادة تاج أوشي بزمن قدره 1:17:38 دقيقة.

فيما توج «أيه إف فخامة» العائد إلى أبوظبي ريسينج بلقب الشوط الثالث من سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2200 متر، بقيادة الفارس محمد دقاش وقيادة فرناندو جارا مسجلاً زمناً قدره 2:31:78 دقيقة.

وانتزع لقب الشوط الرابع من سباق «وادي شيص» لمسافة 2200 متر، الجواد «متقدم» للخيالة السلطانية العمانية بقيادة أنطونيو فريزو، قاطعاً المسافة في زمن قدره 2:30:46 دقيقة.

وتوج «بحر مسقط» بأبرز وأقوى سباقات الحفل في الشوط الخامس، والذي شهد الجولة الأولى من بطولة التاج الثلاثي العربي لمسافة 1600 متر، ليبرهن على قوته، مسجلاً زمناً قدره 1:44:58 دقيقة بقيادة الفارس أنطونيو فريزو في ثالث فوز له خلال الحفل.

واختتم الحفل في الشوط السادس على لقب سباق «وادي طيبة» لمسافة الميل، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة، ونال اللقب «بوستر بينت» في زمن قدره 1:39:49 دقيقة بقيادة الفارس باتريك كوسجراف.

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