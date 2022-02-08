قرعة كأس دبي الذهبية للبولو اليوم

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

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تعقد اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية 2022، مؤتمراً صحفياً في العاشرة والنصف من صباح اليوم بقاعة أبجار بفندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، بحضور سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ومحمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وممثلي الفرق المشاركة في النسخة الـ 13 للبطولة، وهي الإمارات والحبتور وغنتوت وأبوظبي وزيدان وايه ام وذئاب دبي كافو وبنجاش.

وسيتم خلال المؤتمر مراسم إجراء قرعة البطولة التي ستنطلق 14 فبراير الجاري، وتستمر حتى الخامس من مارس المقبل بمجمع ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

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