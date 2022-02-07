نيكولا تظفر بـ«كأس الشارقة لقفز الحواجز»

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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حصدت الفارسة الألمانية نيكولا بول على صهوة جوادها «آرلو دو بلونديل» كأس الشارقة الجائزة الكبرى المقدم من شركة لونجين في ختام بطولة الشارقة الدولية «22» لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم، والتي نظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق، ميدان الصالة المغطاة، والميدان الخارجي بنادي الشارقة للفروسية.

وأحرز الشاب عمر عبد العزيز المرزوقي، بصحبة الجواد «دنيثا» وبزمن «37.00» ثانية وعلى حواجز «145» سم، كأس الجائزة الكبرى المصغّرة، بقيمة «25.500» يورو، وحاز زميله محمد شافي الرميثي ثانياً بالجواد «كبشور» بزمن «37.48» ثانية، والثالث الإيرلندي شين برين بالجواد «زد سفن ريجال دون»، بزمن «37.93» ثانية.

«رايان» أول المرحلتين

وفي فئة الثلاث نجوم،، وعلى حواجز «130» سم، وبفارق التوقيت فاز بالصدارة الإيرلندي جاك رايان مع الفرس «جولي فان دين تينبوت» بزمن «27.05» ثانية، والثاني موفي الكربي مع الفرس «جوود لاك»، بزمن «27.16» ثانية، والثالث راشد الرميثي مع الفرس «فالنتاين»، بزمن «28.54» ثانية«.

كأس الأمم

وحصد فرسان فريق الإمارات لقفز الحواجز من فئة الشباب كأس الأمم، وجاءت المنافسة بمواصفات الجولتين، بحواجز «130» سم، وتنافس فيها فرسان من ثلاث فرق يمثلون الإمارات والسعودية ومصر، وأسفرت نتائجها عن فوز فريق الإمارات بكأس الأمم، برصيد 8 نقاط جزاء، ويتكون فريق الإمارات من عمر المرزوقي والفرس»كونكورديا«، علي أحمد الجنيبي و»كوشيت«، ومحمد حمد الكربي مع»ديمفيس«وعلي الكربي والجواد»دبي دي في)، وفرسان الفريق السعودي في المركز الثاني بمجموع 32 نقطة جزاء، وحل الفريق المصري في المركز الثالث بمجموع 63 نقطة جزاء.

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